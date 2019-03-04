Нонна Гришаева: «Зеркало души – это одежда»

Сегодня популярная актриса и непревзойденная пародистка нарасхват

Ее дни расписаны по минутам, а график гастролей составлен на полгода вперед. Появившись в шоу «Большая разница», а потом победив в проекте «Две звезды» в дуэте с Марком Тишманом, Нонна стала очень известной.

До этого были годы работы в мюзиклах, в спектакле «День радио». Но блестящая актриса Театра Вахтангова по иронии судьбы стала популярной благодаря ситкому «Папины дочки» и юмористическому шоу на Первом канале.

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Столь искрометный талант мог появиться только под ярким солнцем. Она вправе гордиться своими родственниками – ее прапрадедушка и прапрабабушки пели в Ла Скала. Еще один прадед был профессором Новороссийского университета и переписывался с самим Немировичем-Данченко.

С детства всем ее близким было ясно, что никем другим, кроме как актрисой, эта девочка не станет – Нонна буквально жила сценой. Первую роль она сыграла в 10 лет. Потом были роли в Детской театральной студии при театре Музкомедии в Одессе и съемки в телеспектакле «Питер Пэн».

Нонна поехала в Москву поступать в Щукинское училище в 1988 году и успешно сдала экзамены, но мама побоялась оставить дочь в Москве – с местами в общежитии была проблема, родственников никого. Поэтому целый год после этого Нонна проучилась в музыкальном училище по классу вокала, мучая маму стенаниями о Москве. Летом Гришаева снова подала документы в Щукинское училище и была зачислена. На сей раз мама просто не могла устоять.

Нонна Гришаева. Фото с сайта kino-teatr.ru

Универсальный талант

Нонна поступила на курс Альберта Бурова, но весной ей пришлось взять академический отпуск . Детская болезнь ветрянка тяжело протекает у взрослых, и Нонна вернулась в Одессу, чтобы с осени снова приступить к учебе. В итоге студентка попала на курс к Владимиру Иванову, позднее гремевшему по всей театральной Москве. Ее однокурсниками стали Мария Аронова, Анна Дубровская, Владимир Епифанцев, в то время еще никому не известные студенты.

Изюминкой Нонны во время учебы были ее жизненные наблюдения – этюд «Одесская соседка» всегда вызывал гром аплодисментов в зале. Поскольку Гришаева всегда относилась к работе крайне серьезно, неудивительно, что успех стал закономерным результатом ее усилий. Талант Нонны получил превосходную огранку именно трудом.

Она пела Эсмеральду в версии «Собора Парижской Богоматери» в Вахтанговском театре. Также исполняла роль Александры Споффорд в мюзикле «Иствикские ведьмы» в театре Киноактера.

Поначалу дела у Нонны в Театра Вахтангова шли не блестяще. Хотя работы было достаточно: она играла и в «Принцессе Турандот», и в спектакле «Я тебя больше не знаю, милый», и «Проделках Скапена», и в «Али-бабе и сорока разбойниках». Но главной роли так и не было. Ее пришлось ждать почти десять лет. Дениза в музыкальной постановке «Мадемуазель Нитуш», как оказалось, была просто создана для актрисы. «Спасибо моему педагогу и режиссеру этого спектакля Владимиру Иванову за то, что дал мне возможность реализоваться! – призналась Гришаева. – Зато теперь я просто купаюсь в этой роли и надеюсь, что у нас со зрителями это удовольствие взаимное».

В 2004-2006 годах Гришаева снялась в нескольких сериалах и фильмах, среди них «Моя прекрасная няня», «Надежда уходит последней», «Холостяки», «Утесов. Песня длинною в жизнь», «Люба, дети и завод», «Ландыш серебристый», «Азирис Нуна», «Кто в доме хозяин?». А позже настал «День выборов». К этому времени Нонна уже несколько лет успешно играла в спектаклях «Квартета И» – «Быстрее, чем кролики», «День Радио» и «День Выборов». Эти проекты подтолкнули к созданию полнометражных картин.

Параллельно с картиной «День выборов» были сняты «Карнавальная ночь. 50 лет спустя» и «Клуб 69». В шоу «Большая разница» актриса успела спародировать добрую половину звезд России.

Нонна Гришаева. Фото с сайта kino-teatr.ru

Мужчины ее жизни

Еще будучи студенткой Щуки, Гришаева влюбилась в студента с режиссерского отделения. Но ее избранник был женат и метался между женой и Нонной, пока актриса сама его не бросила. Сегодня он известный режиссер.

«Это была моя первая любовь. И если уже позже я кружила мужчинам головы, то тогда именно мое сердце было разбито, – сказала однажды актриса. – С тех пор никогда не связывалась с женатыми».

Гришаева вышла замуж за актера Дерова. Брак продержался семь лет, однако семья распалась. Много было недопониманий и взаимных упреков, что в итоге привело к разводу. Актер и актриса не могут успешно жить в браке, считает Нонна.

Второй, гражданский муж Гришаевой был успешным бизнесменом, подарил Нонне роскошный дом, машину и личный катер. Но и эти отношения продержались лишь три года. Причиной разрыва стала подруга Маша, которая закрутила интрижку с ее благоверным. Так в один миг Нонна потеряла веру и в любовь, и в дружбу. Организм отказывался от еды, она оказалась в больнице под капельницей. Полгода переживала это предательство, но в итоге простила и подругу, и бывшего возлюбленного.

В 2006 году актриса потеряла голову от актера Александра Нестерова. Мужчина предложил пожениться в Праге. «Когда Саша сделал мне предложение и сказал, что поженимся мы в Праге, я чуть было не расплакалась, – рассказывала Гришаева. – В знак помолвки он подарил мне очень красивое кольцо, на котором было выгравировано: «От Нестерова с любовью!» Брак зарегистрировали в старинной ратуше на Староместской площади чешской столицы. На свадьбе присутствовали только молодожены и друзья пары, а после регистрации компания отправились на прогулку в старинном экипаже. В 2007 году у влюбленных появился долгожданный малыш. Старшая дочь Гришаевой Настя прекрасно ладит с отчимом.

Несмотря на разницу в возрасте (Александр Нестеров моложе актрисы на 12 лет), Нонна чувствует себя рядом с ним как за каменной стеной. Атмосфера, которая царит у них дома и создаётся совместными усилиями, – это и есть та защищенность, которая необходима актрисе. Чтобы не терять интерес друг к другу, супруги стараются выкраивать из своего напряженного графика время, чтобы побыть вдвоем – иногда бросают все дела и идут вечером в ресторан или в кино. Отсутствие свободного времени – главная семейная проблема Нонны. А настоящее счастье приносит самое простое занятие, например, отдых с детьми на даче.

Нонна Гришаева. Фото с сайта kino-teatr.ru

Вместо диет – шопинг

Актриса говорит что дико боится пластических операций – ведь эти достижения современной медицины беспощадно уродуют российских актрис. Гришаева надеется, что к тому времени, когда пластика будет ей необходима, изобретут что-то другое.

Шикарные формы у нее от природы, утверждает Нонна – никаких диет и тренажерных залов! На них просто нет времени. Только по утрам, и то не всегда, она делает зарядку. Ну и конечно, вредные привычки вынесены за скобки ее мира.

Нонна говорит, что к экспериментам со своей внешностью она готова всегда. Причем она не придерживается какого-то конкретного стиля. Ведь человек всё время меняется, меняется его вкус, стиль, отношение к тому или иному цвету. Но вообще для Нонны выбор одежды – дело важное, она даже как-то заявила: «Чехов сказал, что глаза – это зеркало души. Я бы набралась смелости и перефразировала классика: зеркало души – это одежда, потому что посредством ее нам проще всего отразить свое внутреннее состояние». В Москве у артистки зачастую нет времени для шопинга, поэтому рейды по магазинам она проводит во время съемок и гастрольных поездок. За обновками отправляется в Париж, Лондон и Германию. Любит одеваться в Брюсселе – у дизайнеров, которых называют «сумасшедшие бельгийцы». Актриса также с удовольствием покупает платья своей любимой Вивьен Вествуд, ведь они универсальны и прекрасно отражают ее настроение.

Цитата: «Все, что с тобой в жизни происходит, не случайно. Даже если что-то идет не так, скорее всего, так нужно, и ты потом поймешь, почему эта история случилась».