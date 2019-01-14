Дмитрий Певцов: «У меня нет нелюбимых ролей»

Это один из тех актеров, которые успешны и востребованы всегда

Он сыграл огромное количество ролей в театре и кино. Сцена поддерживает его в самые трудные минуты жизни. Брутальная внешность и героические образы – вот за что артиста любят зрители.

Из спорта – в театр

Дмитрий Певцов родился в Москве, в семье спортсменов. Его отец – заслуженный тренер СССР, мама – спортивный врач и специалист по верховой езде. Понятно, что с такими родителями Дима просто не мог не увлечься спортом. В детстве он ездил верхом, занимался единоборствами, во взрослой жизни увлекся гоночным спортом. Несмотря на это, когда пришло время выбирать профессию, всё же поступил на актерский факультет ГИТИСа. Сразу после окончания учебы Певцов попал в армию, но и там не оставил главного дела своей жизни – выступал на сцене Театра Советской Армии.

Дмитрий Певцов. Фото с сайта kino-teatr.ru

Предначертание судьбы

«Я не знаю, что послужило толчком к тому, чтобы в одночасье я решил поступать в театральный институт, но факт остается фактом. Я никогда не занимался ни в каких драматических кружках – ни в школе, ни вне ее. Да и домашняя жизнь меня к этому никак не провоцировала. Очевидно, так было предначертано судьбой», – говорит о своем выборе он.

Первым театром в артистической карьере Дмитрия стал Театр на Таганке, а в 1991 году Певцов был принят в актерский состав Ленкома. Одной из самых его интересных ролей, без сомнения, можно назвать главную роль в спектакле «Гамлет». Затем последовали Треплев в «Чайке», Фигаро, Чичиков и множество других. Постепенно, играя по преимуществу главные роли, Певцов стал едва ли не первой звездой «Ленкома». В выборе ролей актер, по его словам, привередливый и... ленивый. Для него в первую очередь важны история персонажа и «команда», с которой он работает.

Параллельно театральной деятельности с 1989 года Дмитрий Певцов начал сниматься в кино. Оглушительный успех обрушился на него после выхода на экраны одного из первых отечественных боевиков – фильма «По прозвищу «Зверь».

Международная же известность пришла к Певцову после роли Якова Сомова в фильме режиссера Глеба Панфилова «Мать», за которую он получил приз «Феликс» как лучший актер второго плана. Среди других известных работ особенно полюбились зрителям Генрих Наваррский в телефильме «Королева Марго», Сергей Челищев в сериале «Бандитский Петербург», Андрей Смирнов в сериале «Остановка по требованию», генерал Духонин в ленте «Гибель империи», поручик Зуров в «Турецком гамбите». Вообще же в творческом багаже актера имеются роли очень разной психологической направленности – подлецов, гениев, героев. Однако наиболее мучительными для него были госпожа Турвель в спектакле «Квартет» театра Аллы Демидовой и Треплев в ленкомовской «Чайке».

Брутальная внешность Певцова никогда не предполагала смиренных персонажей, скорее, ему доставались образы героические, бунтарские. Так произошло в «Бандитском Петербурге», где показано, как из честного милиционера герой превращается в самого настоящего бандита. И именно этот образ настолько закрепился за Певцовым, что до сих пор в другом амплуа его многие воспринимают с трудом. А зря – актер он очень разноплановый.

Cам артист редко бывает доволен своей работой и признаётся: «У меня нет нелюбимых ролей, так же как и нет ролей, которые я мечтаю сыграть».

Дмитрий Певцов. Фото с сайта kino-teatr.ru

Счастье со второй попытки

Со своей первой женой, актрисой Ларисой Блажко, Дмитрий познакомился еще в ГИТИСе. Однако их союз был недолгим и распался, несмотря на то, что у Ларисы родился сын Даниил.

С Ольгой Дроздовой Певцов встретился в 1991 году. Он пригласил ее посмотреть «Гамлета» в «Ленкоме», а потом она позвала его в «Современник», на свою «Анфису». После был их первый совместный фильм «Прогулка по эшафоту», где они играли влюбленную пару. Это стало для обоих настоящим испытанием, ведь личные отношения трудно было оставить за кадром. После этого фильма они стали супругами уже официально.

С Ольгой Дроздовой актер живет уже более 20 лет. И чем дольше они вместе, тем сильнее в супругах ощущение внутреннего покоя. «Я не перестаю удивляться тому, что мы как-то прорастаем друг в друга, и чем дальше, тем глубже», – признался актер. Хотя об этой супружеской паре в прессе ходило множество сплетен, фотографии актеров и их совместная работа бок о бок в фильмах говорят сами за себя – видно, что Дмитрий и Ольга счастливы, просто созданы друг для друга. Очень долго они мечтали о совместном ребенке, и лишь в 2007 году, когда Певцову было 44, а Ольге – 42 года, у них появился долгожданный сын Елисей.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова с сыном Елисеем. Фото с сайта drozdovaolga.ru

«Вся наша жизнь всего лишь игра»

Свободное время Певцов предпочитает проводить близкими друзьями и семьей. По характеру Дмитрий человек спокойный, поэтому в компании весьма тих и скромен. Нет у него и каких-то экзотических хобби. Подобно многим представителям сильной половины человечества, он любит посмотреть мировые чемпионаты по боям без правил. Ну и конечно, сам занимается в зале с тяжелыми штангами и тренажерами – для поддержания формы.

Когда актер только появился на телеэкране, за ним закрепилось звание секс-символа. Сам Певцов всегда относился к этому амплуа с большой долей иронии. По его словам, «вся наша жизнь всего лишь игра, но, в отличие от театра, мы не знаем ее правил».

Еще одно любимое дело Дмитрия Певцова, несмотря на занятость, – смотреть спектакли в других театрах. «Когда находишься по ту сторону рампы, то есть в зале, то понимаешь: нельзя к своей роли, сколько бы лет ты ее ни играл, относиться спустя рукава, – говорит актер. – Зритель не виноват, что у тебя от нее образовались «мозоли» на языке. Может быть, он первый раз в жизни пришел в театр, а потому ты не имеешь права портить ему праздник».

Певцов обладает незаурядными вокальными данными, благодаря чему он участвовал в мюзикле «Метро» и исполняет главную мужскую роль Деррила Ван Хорна в мюзикле «Иствикские ведьмы». Несмотря на многократно повторяющиеся чуть ли не в каждом интервью оговорки, что пение – это лишь увлечение, вряд ли кто-нибудь сможет оспорить тот факт, что поет Дмитрий вполне профессионально и совершенствуется в этом направлении. В 2004 году он выпустил диск под названием «Лунная дорога», ставший основой для музыкально-драматического шоу с одноименным названием. Репертуар Певцова-певца постоянно пополняется, и с 2010 года Дмитрий выступает с концертной программой «Певцов много, Певцов один!» Он выспупает сольно или со стрит-рок-группой «КарТуш» под руководством Андрея Вертузаева.

Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов и его старший сын Данила. Фото с сайта kino-teatr.ru

Поступок сильного человека

В конце октября 2012 года Дмитрий Певцов опубликовал на своем официальном сайте публичное покаяние. Причиной такого шага послужила нелепая и страшная смерть старшего сына артиста, Даниила. Люди по-разному отнеслись к покаянному письму, в котором актер просит прощения у всех – у зрителей, журналистов, коллег. Но все-таки для многих очевидно, что провести такую глобальную переоценку ценностей и продолжать работу в театре и в кино после столь страшной трагедии может только очень сильный человек.

Недавно Дмитрий дал творческий вечер, к которому подготовил концертную программу «Неожиданно 50». Он спел песни Высоцкого, прочитал монологи из своих спектаклей, сделал мизансцены в стиле Александра Вертинского и откровенно ответил на вопросы зрителей.

Певцов отметил, что не чувствует себя на 50 лет. «Чувствую себя под 30, хотя физические изменения в организме происходят, это естественно», – признался он. Когда его спросили, хочет ли он, чтобы младший сын пошел по его стопам, актер потряс зал заявлением: «Я был бы рад, если бы он стал монахом. В церкви проще прийти к Богу. В миру жить по заповедям сложно». При этом артист отметил, что сам к Богу еще не пришел, и уточнил, что именно заставило его задуматься о Всевышнем: «Это горе, которое случилось в моей семье».

Творческий вечер артист закончил песней «Птица», которую певец Гарик Сукачев посвятил его погибшему старшему сыну Даниилу. Во время исполнения актер с трудом сдерживал слезы, глядя на фрагменты из первого и последнего фильмов сына. Когда прозвучал последний аккорд, зал погрузился в тишину.

Многие поклонники были удивлены форматом творческого вечера. «Он нам открылся с другой стороны. Мы его уважали, как артиста, а сейчас он с нами разговаривал душой», – призналась одна из зрительниц.

Цитата: «Интуиция помогает мне услышать и почувствовать промысел Божий, о котором мы забываем, заменяя его целеустремленностью, героизмом, крутизной».