12 вещей, о которых надо помнить перед отпуском

Находясь в предвкушении долгожданного путешествия, не стоит забывать о прозе жизни

Летом, разумеется, все мысли только об отдыхе – хочется оторваться «на все сто». Поэтому перед тем, как отправиться в путешествие, резко повышается вероятность, что будут забыты важные дела и вещи. Ведь мысленно человек уже находится на пляже...

Но если это случится, то окажется испорчен не только отпуск, но и первые дни дома по возвращении из него. Вот на что нужно обратить внимание перед тем, как уехать далеко или не очень.

1. Огласите весь список!

Безусловно, невозможно помнить обо всем, что нужно взять с собой. Но существует перечень особенно важных вещей – документы, путевки, деньги и ключи от квартиры. Для того чтобы не забыть об остальном, составьте список, согласно которому будет удобно собирать вещи.

2. Оплата счетов

Завершите финансовые дела. Проверьте кредитные договоры – возможно, очередной платеж придется как раз на время отпуска. Лучше погасить его заранее. Оплатите счета за коммунальные услуги, интернет, телефон. Предусмотрительность поможет избежать пени, к тому же после отпуска вы можете остаться с пустыми карманами, и оплачивать необходимые расходы будет нечем.

3. Паспорта и визы

Если вы отправляетесь за пределы России, проверьте срок действия загранпаспорта. Многие часто об этом забывают, вспоминая только в аэропорту. Срок действия обычного загранпаспорта – 5 лет, биометрического – 10 лет. Для выезда ребенка за границу без родителей (с бабушкой, дедушкой или со знакомыми) нужно предоставить пограничникам нотариально заверенное согласие обоих родителей на выезд. При путешествии ребенка за границу с одним из родителей согласие другого сегодня не требуется.

4. Генеральная уборка

Часто на уборку перед отъездом не хватает времени, и многие откладывают это не слишком увлекательное дело до возвращения домой. Однако, согласитесь, намного приятнее вернуться из поездки в чистый дом. Кроме того, в нем не появится неприятный запах и скопится гораздо меньше пыли.

Перед поездкой стоит сменить постельное белье, навести идеальный порядок на кухне, выбросить мусор, разморозить холодильник, чтобы в нем не оставалось скоропортящихся продуктов. В ванной и туалете не лишним будет вымыть сантехнику, повесить чистые полотенца. Убедитесь, что дома есть косметика для ванной – шампунь, гель для душа, зубная паста. Ведь наверняка сразу после приезда захочется принять душ.

5. Большая стирка

Даже если ваш отпуск продлится неделю, не стоит оставлять грязное белье в корзине – это вопрос гигиены. К тому же, когда вы вернетесь, корзина пополнится одеждой из отпуска, и такая гора грязных вещей может всерьез испортить настроение. Но не затевайте стирку накануне отъезда! Лучше позаботиться об этом заранее – дня за два до отбытия, поскольку все вещи должны высохнуть. Только не перестарайтесь – достаточно перестирать лишь повседневную одежду, шторы могут и подождать.

6. Забота о зеленых друзьях

Если есть возможность, поручите уход за домашними растениями кому-нибудь из родных или близких людей. В любом случае, сохранить цветы помогут следующие советы.

Полейте растения, распылите на них воду из пульверизатора, протрите каждый лист влажной губкой. Уберите горшки с цветами с подоконников и лоджий, чтобы уберечь от продолжительного воздействия прямых солнечных лучей. Налейте немного воды в поддон, где стоит горшок. Приобретите в магазине или сделайте своими руками автоматическую поливалку для цветов – марлевый бинт нарежьте на тонкие полоски, один конец которых поместите в горшок, а второй - опустите в пластиковую бутылку с водой. Ткань, постепенно увлажняясь, не даст растениям засохнуть.

7. Приют для домашних питомцев

Если дома есть кот, собака или аквариумные рыбки, задолго до поездки вас начинают волновать вопросы: с кем оставить домашних любимцев? Лучше всего, если во время отпуска за вашим питомцем будет ухаживать кто-то из родственников. Но бывает, что никто не может приютить животное. Что же делать?

Сегодня в крупных городах существуют гостиницы для животных. Стоимость одного дня пребывания вашего любимца в таком заведении обойдется в сумму примерно 300 рублей. Вы можете спокойно отдыхать – за животным будет ухаживать опытный ветеринар. Если полистать газету с объявлениями, можно найти человека, желающего присмотреть за животным на время вашего отсутствия. Цена будет ниже по сравнению с гостиницей, в среднем рублей 100-150. Однако стоит понимать, что в случае с частниками существует определенный риск. Где бы вы ни оставили питомца, не забывайте, что для него новая обстановка и временные хозяева – огромный стресс. Поэтому постарайтесь свести неудобства к минимуму – отправляйте питомца к временным хозяевам не одного, а с «личными вещами». Например, с привычной подстилкой и любимыми игрушками.

Не можете жить без своего любимца и берете его с собой? Готовьтесь к дополнительным расходам. Если собираетесь путешествовать по стране, нужно приобрести специальный контейнер для перевозки. Ну а если вы отправляетесь заграницу, необходимо подготовить паспорт домашнего животного с отметками о своевременной вакцинации. То есть перед путешествием животное должно пройти осмотр в государственной ветеринарной клинике и получить специальный «сертификат здоровья».

8. Офис подождет

Перед отъездом разберитесь с неотложными делами. Иначе, загорая на пляже, вы рискуете получить шквал разгневанных телефонных звонков с требованиями относительно ваших невыполненных офисных обязанностей.

В последний рабочий день наведите порядок на столе – уберите в ящик свои бумаги и документы, которые не нужны другим сотрудникам. Работнику, который будет вас замещать, объясните до мелочей, что и где лежит. Не забудьте передать текущие дела, сдать ключи от кабинета – это убережет вас от неприятной перспективы срочного отзыва из отпуска.

Многие люди стремятся полностью отвлечься от трудовых будней – отключают телефон, меняют сим-карту, не проверяют корпоративную почту. Отчасти это можно понять – ведь где еще можно полностью расслабиться, как не в законном отпуске? Но если вдруг произойдет действительно что-то важное, с вами невозможно будет связаться. Поэтому перед отпуском всё-таки лучше сообщить непосредственному начальнику, как вас можно будет найти в экстренном случае. Но если вы всерьез боитесь, что вас начнут беспокоить по пустякам, оставьте номер телефона родственников, которые могут передать вам по-настоящему важную информацию, а пустяки оставить за кадром.

9. Защита квартиры

Для воров и грабителей лето – самое «горячее» время. Наиболее простой способ защитить квартиру - установить систему безопасности. Высокотехнологичные системы не оставят взломщикам ни одного шанса. Если вы уже оборудовали квартиру необходимой защитой, вам будет совершенно не о чем волноваться.

Профессиональная защита оказалась не по карману? Помогут некоторые психологические приемы. Оставьте на время отъезда в одной из комнат включенный свет – это создаст эффект присутствия хозяев дома. Отдайте ключ от почтового ящика соседям и попросите их регулярно вынимать корреспонденцию. Грабители часто обращают внимание на такие мелочи – почтовый ящик переполнен, значит, хозяева давно отсутствуют. Не стоит на время отпуска оставлять в квартире ценные вещи. Важные документы, кредитные карты и драгоценности, а также личные сбережения можно отнести на хранение в банк.

10. Берегитесь редких болезней!

Сегодня очень популярны туры в экзотические страны, например в Кению, Индию или Таиланд. Но, помимо потрясающих впечатлений, из таких вояжей можно привезти и весьма неприятные сюрпризы. А именно – экзотические болезни, которые в России трудно диагностировать, а еще сложнее лечить. В теории турфирма обязана проинформировать клиентов о существующей опасности заболеваний, сообщить о необходимых мерах предосторожности, но на практике так бывает далеко не всегда. Поэтому лучше самостоятельно поинтересоваться о возможных рисках: поискать информацию в интернете или проконсультироваться у врача-инфекциониста. Некоторые прививки необходимо делать за несколько месяцев до поездки, а не накануне – для выработки стойкого иммунитета. Чтобы обезопасить себя на отдыхе в чужой стране, никогда не купайтесь в незнакомых водоемах, не пейте воду из-под крана, не покупайте продукты на рынках.

11. Имидж – все

Мало кто хочет выглядеть в отпуске развалиной. Наоборот, любой человек стремится показать себя с лучшей стороны. Поэтому нелишним будет позаботиться об этом чуть-чуть заранее. Для этого нужно принять следующие меры:

Позаботиться о волосах – в течение месяца перед поездкой подпитывайте их витаминными масками, ведь во время отпуска они будут подвергаться агрессивному воздействию солнца, ветра и морской воды. За пару недель до отпуска сделайте удобную стрижку, которая избавит от лишних проблем с укладкой.

Подготовьте кожу к загару – в течение двух недель перед поездкой стоит принимать поливитаминные комплексы с повышенным содержанием витаминов А и С, отвечающих за регенерацию кожи. Это поможет ей сохранить здоровье под солнечными лучами. Комплексная ухаживающая программа с активным использованием скрабов освободит кожу от отмерших частичек, и загар ляжет более ровно. Не забудьте также о регулярном интенсивном увлажнении кожи специальными «летними» косметическими средствами.

Избавьтесь от лишних волос – процедуру расставания с нежелательными волосками лучше проводить не накануне отъезда, а пораньше, чтобы кожа обрела привычный тонус. В любом случае лучше отдать предпочтение хорошо знакомому способу. Лазерную эпиляцию рекомендуется проводить за 2 недели до отпуска (полностью волосы выпадают через 7-10 дней после процедуры). Такой же срок нужен коже для восстановления после электроэпиляции. Использовать восковые методы можно за 3-4 дня до отъезда.

Сделайте маникюр и педикюр – стоит доверить эти ответственные процедуры мастеру, ведь на пляже нужно быть безупречной до кончиков ногтей. Можно подумать и о наращивании, тогда собственные ногти будут защищены от воздействия морской воды, вымывающей кальций. Если вы решитесь нарастить ногти, не делайте их слишком длинными, иначе случайно сломанный ноготок может испортить весь отпуск.

12. В добрый путь!

Итак, чемоданы стоят в прихожей, кошка – у любимой подруги. Вы лихорадочно вспоминаете, упаковано ли лучшее платье и набор косметики. Лучше досчитайте до десяти, чтобы успокоиться и проверить самое главное – билеты, паспорта, ключи и деньги.

Перекройте все краны в ванной и на кухне, отключите газ и электроприборы – телевизор, компьютер и кондиционер.

Остальное не так уж важно. Присядьте на дорожку по старой традиции. Можете расслабиться – с этой минуты начинается отпуск, который вы заслужили. Приятного отдыха!