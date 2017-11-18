Эдита Пьеха: «В жизни нет ничего невозможного!»

Для многих поколений женщин она стала образцом стиля и примером для подражания

Эдита и сегодня изящна и грациозна. Ее движения быстры, улыбка лучезарна. А удивительный голос, с его чарующими обертонами, невозможно спутать ни с чьим другим.

Эдита Станиславовна родилась 31 июля 1937 года во французском шахтерском поселке, в семье поляков, приехавших на заработки. Детство было тяжелым – война. Отец-шахтер умер от непосильной работы, когда Эдите было лишь 4 года. Мама вышла замуж за отчима, который избивал девочку за любой проступок. Полячка по крови, Пьеха до 9-ти лет не видела своей исторической родины. Только в 1946-м она переехала в Польшу. В школе она начала петь в хоре, но даже и не задумывалась о карьере певицы, собираясь стать учительницей.

Песни, облетевшие мир

Ее мама была простой женщиной. Когда она узнала, что дочка стала певицей, написала Эдите: «Еще никто у нас пением не зарабатывал, как тебе не стыдно?»

Будущая знаменитость ничего не могла объяснить маме. По словам Пьехи, ей платили сначала три рубля за концерт, потом стали платить пять. И, наконец, за сольный концерт она стала получать 38 рублей. Но на самом деле она получила иное богатство – благодаря песням обрела множество родственных душ.

Она стала первой советской певицей, снявшей микрофон со стойки. Первой начала двигаться на сцене, разговаривать с публикой, отмечать на сцене юбилеи творческой деятельности.

География гастролей Эдиты Пьехи потрясает – она представляла советскую эстрадную песню более чем в 20 странах мира. Выступала в Боливии, Гондурасе, Афганистане. Пьеха пела в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в самых престижных концертных залах европейских столиц. На ее пути было много трудностей, но певица по натуре своей боец. «В жизни нет ничего невозможного! – считает Пьеха. – Нужно только знать, в какую дверь постучать».

Эдита Пьеха

«Мой любимый мужчина»

Даже о самом сокровенном артистка всегда признавалась без утайки: «Трижды была замужем, но по-настоящему любила только первого супруга. Мой первый муж, руководитель ансамбля «Дружба», где я была солисткой, Александр Броневицкий, был на шесть лет старше меня, и я обязана ему всем. Он сделал из меня певицу».

Любовь настигла Эдиту и Броневицкого на первой репетиции. Эдита тогда жила в общежитии на Мытнинской набережной. В красном уголке репетировал хор ее земляков, а дирижёром был Броневицкий (впоследствии уголок выкупили бизнесмены и создали там кафе «Эдита», узнав, что именно здесь Броневицкий впервые увидел Пьеху). Однажды она спустилась на репетицию – заспанная девчонка в войлочных тапочках, юбочке, свитере. Такой ее и увидел будущий муж.

Броневицкий стал ухаживать за Эдитой неуклюже, но весьма романтично. Водил в консерваторию, дарил конфеты, острил, будучи балагуром и весельчаком. Свадьба была скромной – влюбленные просто зарегистрировались в Смольненском ЗАГСе, невеста была одета в маленькое чёрное платье… Пьеха вспоминала, что потом убежала на кухню и плакала: ведь она так мечтала выходить замуж в белом платье! Но на стипендию купить его было невозможно.

Именно рядом с Броневицким Пьеха открыла для себя, что артистка должна быть красивой, всё делать изящно, – не только петь, но и по сцене ходить красиво.

Певица полагает, что этот брак погубила ревность мужа. Так, однажды она отправилась на фестиваль в Канны вместе с Муслимом Магомаевым. Броневицкий тайно прилетел туда, ворвался в номер и стал кричать: «Где Магомаев?» Отношения с Броневицким закончились, когда Эдита как-то пришла домой и обнаружила там женщину, застегивающую блузку… После этого они еще год жили в разных комнатах, а потом разъехались. «Ты без меня пропадешь», – говорил Броневицкий. Но она организовала новую группу, зрительская любовь к ней только росла.

У сильного пола Пьеха пользовалась безумной популярностью. Рассказывают, что у нее был роман с Гагариным. На один из праздников в доме отдыха собрали космонавтов и артистов. Они играли в волейбол. Пьеха подвернула ногу, и Гагарин нес ее до медпункта. А ведь по сравнению с Пьехой, он был довольно небольшого роста…

Второй муж певицы, Геннадий Шестаков, полковник КГБ, был верным мужем, но любил выпить. С третьим супругом, Владимиром Поляковым, Пьеха тоже рассталась: «Мы поняли, что слишком разные люди. Наверное, это была иллюзия любви».

…Когда-то Пьеха пела песню «Мой любимый мужчина»: «И на кухне гром и гам, и в прихожей тарарам, но что бы ни случилось, я все стерплю ради этого мужчины, которого люблю». И тут на сцену выбегал ее четырехлетний внук Стасик... Он и сегодня для певицы – единственный любимый мужчина. Когда-то Эдита Станиславовна брала его на все свои гастроли и, чтобы не было проблем с документами, даже оформила над ним опекунство. Впоследствии Стас Пьеха стал продолжателем знаменитой фамилии.

Эдита Пьеха

Образец стиля и вкуса

Ее уже полвека называют самой элегантной певицей на нашей эстраде. А ведь поначалу она была такой застенчивой, что стеснялась носить туфли на каблуках, – в тапочках на сцену выходила.

«Первые мои платья были обыкновенными, скромными, правда, эстетика в них присутствовала, – рассказывает певица. – Я получала пять рублей за концерт. Разве могла позволить себе шикарный наряд? Да и где их берут – не знала. Случайно на моём пути появился Слава Зайцев, это его заслуга, что я стала выходить на сцену нарядной, красивой».

Она никогда не следила за модой с фанатизмом, но была требовательна к тому, в чем одета, как выглядит. По словам певицы, всегда тяготела к восточной цветовой гамме – белой, бирюзовой, розовой, сиреневой, изумрудной.

Увы, множество ее сценических костюмов «списали» в советские времена – тогда нельзя было иметь много платьев. Поэтому их или уничтожали, или растаскивали по домам коллеги. Так часть платьев погибла, о чем артистка сожалеет – ведь у каждого из них была своя судьба, связанная с определенной песней.

Эдита Пьеха

Ходьба и гимнастика для лица

Красота – большой труд, считает звезда. Многие женщины уничтожают свое обаяние и природные данные неправильным питанием и вредными привычками, а нужно постоянно работать над собой.

Ее утро начинается с кофе и ледяного душа. Окатив себя водой, она растирает тело щеткой – это улучшает кровообращение и делает его упругим. Пьеха признается, что утреннюю зарядку она не любит, предпочитает спортивную ходьбу в режиме: 10 минут – 1 километр.

Что касается косметики, то, по мнению певицы, нужно знать меру. Ее любимые маски — из семян льна или геркулеса. Декоративную косметику в повседневной жизни артистка использует очень умеренно. На сцене – другое дело, но и там важно не переборщить, оставаясь в рамках хорошего вкуса.

Относительно пластической хирургии у Пьехи убеждение, что подтяжку лица можно сделать, но через полгода всё возвращается на круги своя. «Ежедневная гимнастика лица способна оживить его, а вот хирурги – нет, – считает певица. – И еще одно. Если вы допускаете, чтобы гримасы злобы, зависти искажали ваше лицо, то ни один хирург вам не поможет. Недаром говорят: лицо – зеркало души».

Эдита Пьеха

Советы звезды

* Расправить перед зеркалом складки лба, оставаться в расслабленном состоянии не меньше 10 секунд. Посмотреть на себя и постараться себе понравиться. Повторять такое действие утром и перед сном.

* Скосить глаза влево, вверх, вправо и вниз, описать такой круг три раза. После перерыва повторить движение в другую сторону – справа налево. Упражнение улучшает кровообращение окологлазных мышц.

* Несколько раз надуть щеки, а потом с силой выпустить воздух порциями через сжатые губы.

* Сложить губы трубочкой и передвигать их вправо и влево. Повторить упражнение десять раз.

Эдита Пьеха

Просто Эдита

Она знает, что «человек есть то, что он ест». Каша «геркулес» на воде, овощи и фрукты – вот то, что не одно десятилетие составляет основу ее меню. Мясо певица совсем не употребляет, а вот рыбу любит безумно. Она принципиально не ест сливочного масла, зато на оливковом может при желании поджарить картошку-фри или кусочек курицы. Она любит водоросли, морскую капусту, фасоль и черные морские грибы. И, конечно, соки, особенно грейпфрутовый. Не таким вкусным, но зато живительным Эдита Станиславовна считает сок из моркови и свеклы с зеленью в пропорциях 3: 1: 1. Еще она пьет настои шиповника, мальвы, ромашки, липы и можжевельника.

С 70-х годов Пьеха не употребляет сахара, а свой любимый кофе пьет «с лимончиком и медом». Ест понемногу, а после шести вечера – ничего. «Были, конечно, и такие случаи, когда по ночам я тихонько, стараясь никого не разбудить, пробиралась к холодильнику», – шутит она. Ну а если серьезно, то, по ее мнению, самое главное – чувствовать себя юной, не ощущать бремени возраста. И певице это удается. Она говорит, что даже внуки зовут ее просто Эдита.

Свой дом под Петербургом Пьеха построила сама и очень этим гордится. Несмотря на проблемы с финансами, она придумала проект и понемножку продвигала строительный процесс. Интерьер оформила в любимых тонах: «У меня в доме очень много зеленого цвета. Предметы интерьера зеленые, мебель, стены. Этот цвет для меня счастливый».

Она весьма домашний человек, в ее уютном доме живут пять собак. Одна – огромная среднеазиатская овчарка, другие, как говорит сама певица – «дворяне». Кое кого из них ей удалось подобрать на улице и спасти.

Эдита Пьеха

Секреты красоты от Пьехи

При уходе за собой певица предпочитает использовать природные средства. Чтобы кожа стала нежнее, готовит 15-минутную маску из одной столовой ложки меда и пяти капель лимонного сока.

«Пока есть силы – надо двигаться!», – считает она. Знаменитость убеждена, что мышцам необходимо давать нагрузку, тогда и тело будет подтянутым. «Чаще ходите пешком! – призывает Пьеха. – Я раньше ходила по 2 часа ежедневно. Сейчас, правда, не могу – остеохондроз, переломы». Но и сегодня она ежедневно занимается ходьбой на месте.

Вечером певица очищает лицо лосьоном. И непременно перед сном делает компрессы против старения кожи: смачивает полотенце в горячей воде и прикладывает его к лицу на пару минут, затем то же проделывает с ледяной водой. Такую процедуру нужно повторить четыре-пять раз. После нее можно наносить на кожу питательный крем.

У Эдиты Станиславовны есть свой рецепт для красоты волос: 1 столовую ложку дрожжей нужно растворить в 2-х столовых ложках молока, получившуюся кашицу нанести на корни волос, слегка помассировать. В итоге волосы станут крепкими и шелковистыми.

По ее мнению, лень недопустима. «Если хочется быть красивой, нельзя быть лентяйкой «, – убеждение артистки. Надо следить за собой, делать маски, гимнастику для лица, упражнения для тела. Лентяйка никогда не станет красавицей!

Цитата: «У артиста не право, а обязанность выходить на сцену красивым».

Фото с сайта kino-teatr.ru