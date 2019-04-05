Татьяна Васильева: «Артистка обязана хорошо выглядеть!»

Несмотря на свой возраст, она восхищает красотой и обаянием

Актриса не скрывает, что молодость ей помогает сохранить пластическая хирургия и постоянный уход за собой. Татьяна Григорьевна остается юной не только для зрителей. Она говорит, что и собственные дети воспринимают ее как ровесницу и подругу.

Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. С детства она дала клятву стать актрисой. «Пошла на темную лестницу и там разрезала себе палец чем-то острым, – призналась звезда. – И в дневнике написала: я буду актрисой. Я это сделала, чтобы уже не свернуть с намеченной дороги». Она вспоминает, что родители безумно о ней беспокоились – никуда не отпускали ее из дома, ни в какие студии и кружки. Но Таня всё равно умудрялась заниматься и в театральной, и в литературной студии одновременно.

Женщина с шармом

После школы она оказалась в числе немногих приглашенных для поступления и во ВГИК, и в школу-студию МХАТ. Поэтому сразу после выпускного отправилась в Москву поступать в МХАТ. А родители думали, что дочь просто поехала на экскурсию. Только поступив, Татьяна дала родителям телеграмму. Ее отец тут же отправился в Москву к ректору – хотел забрать документы Тани, считая, что профессия актрисы это вообще не дело. К счастью, ректор уговорил его дать дочери возможность учиться.

В 1969 году Татьяна окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой Московского театра Сатиры. Вскоре она дебютировала и в кино – снялась в детском фильме «Всмотритесь в это лицо». Высокая, с низким голосом, она искала свое место в кинематографе довольно долго. Почти пятнадцать лет актриса прожила в общежитиях – сначала в общежитии МХАТа, потом – театра Сатиры. Татьяна действительно очень хотела быть артисткой и многим готова была пожертвовать ради этого.

Кадр из фильма «Добряки»

Ее первая роль в кино, которая запомнилась зрителям – леди Энни в блестящем фильме «Здравствуйте, я ваша тетя». Несмотря на мимолетное появление на экране, зрители обратили на нее внимание и полюбили. А фильм «Дуэнья», где актриса собственно и сыграла дуэнью, закрепил успех.

Эксцентричная и не боящаяся казаться смешной, она просто не могла не запомниться. Сегодня на счету Васильевой множество работ в театре и кино, но всенародную славу ей принес всё-таки фильм «Самая обаятельная и привлекательная». Образ Сусанны стал притчей во языцех, а многие фразы оказались крылатыми: «Не родись красивой, а родись активной», «Я женщина с шармом, не более. И никто не догадывается, что я сама себе его вылепила».

Татьяна Васильева тоже во многом вылепила себя сама. Ну а сохранить красоту ей помогли пластические хирурги, о чем она не стесняется говорить.

Жадность к работе

90-е годы принесли Татьяне Васильевой новые роли в кино, хотя далеко не все работы тех лет можно назвать достойными ее таланта. Она снималась очень много, в большом количестве комедий: «Бабник-2», «Хочу в Америку», «Жених из Майами» и многих других.

Но были и удачные роли. Например, за роль в фильме «Увидеть Париж и умереть» она получила приз «Ника» и премию «Кинотавра». На некоторое время Васильева пропала из виду, но вскоре снова появилась – помолодевшая и полная энергии. В фильме «Звезда эпохи» она сыграла легендарную Фаину Раневскую. В картине 2005 года «Попса» актриса отлично исполнила роль преуспевающего продюсера. Кроме этого, Татьяна Григорьевна сыграла множество ролей в телесериалах. Такая востребованность объясняется талантом Васильевой и ее безмерной работоспособностью, а также великолепным внешним видом, который никак не соответствует паспортному возрасту.

Кадр из сериала «Закрытая школа»

Немало поработав в солидных коллективах – сначала в Театре Сатиры, потом в «Маяковке», она в числе первых связала свою жизнь с антрепризой – и прикипела к ней. Много лет актриса колесит по просторам нашей огромной страны, меняя города и гостиницы. В итоге она объехала Россию не по одному десятку раз.

Васильева крайне жадная во всем, что касается работы. Она играет по тридцать спектаклей в месяц, может и тридцать пять сыграть, ведь сил и азарта хватает. Ее приверженность работе сродни патологии – она признается, что совершенно не умеет отдыхать. Вся ее жизнь в работе, ну и, конечно, в детях и внуках.

На мужчин нет времени

Она говорит, что если бы ей пришлось начинать всё сначала, то отказалась бы… от замужества! Васильева признается, что было бы отлично просто жить с детьми – без мужа.

…С актером Анатолием Васильевым Татьяна познакомилась в театре Сатиры, поженились они в 1973 году. Тогда она сменила свою фамилию на фамилию мужа. И так и осталась Васильевой, несмотря на то, что впоследствии они развелись. В первом браке у Татьяны родился сын Филипп. В том же театре Сатиры она встретила актера Георгия Мартиросяна – они вместе играли в спектакле «Гнездо глухаря». «У нас появилась какая-то вольтова дуга – прямо искры летели. И когда я предложил Тане выйти замуж, она согласилась, хотя была замужем за актером Анатолием Васильевым», – вспоминает Мартиросян.

Вскоре Татьяна Григорьевна перешла в театр имени Маяковского. К тому времени она рассталась с Васильевым и вышла замуж за Мартиросяна. В 1986 году у них родилась дочь Лиза. Но и с Георгием брак не заладился. Он ушел от актрисы к другой женщине еще во время ее беременности. Она крайне остро переживала это предательство. Но Мартиросян вернулся, и актеры прожили вместе еще несколько лет, несмотря на то, что Васильева постоянно терпела интрижки мужа.

Фото с сайта kino-teatr.ru

После развода она уехала с художником Никасом Сафроновым на море, где с головой окунулась в новый роман. Васильева заявила журналистам, что больше никогда не свяжет свою жизнь с актером, потому что все они предатели. Но через несколько месяцев снова сошлась с бывшим мужем Георгием. Актеры не раз пробовали заново построить отношения, но ничего не вышло.

Как-то она призналась: «Я любовь представляю себе иначе. А так, как это было у меня – то к любви мало имело отношения. О женщине нужно заботиться просто как о близком человеке, которого ты боишься лишиться… Вот этого я никогда не ощущала, что меня боятся потерять. Всегда было ощущение, что если меня не будет, то и хорошо».

Сегодня Васильева убеждена – с мужчинами лучше дружить, а не влюбляться в них. У нее много друзей среди сильной половины человечества, а страсти и ревность остались в прошлом. Она так часто разочаровывалась, что влюбленности решила передоверить своим сценическим и экранным героиням. «Уделять мужчинам время у меня сегодня нет времени, – говорит актриса. – Тем более что, в большинстве своем, они норовят сесть тебе на шею и ехать по жизни за твой счет».

Она любит своих детей, дети любят ее, и этого ей на сегодняшний день вполне достаточно.

«Я не ощущаю своих лет»

Актриса не скрывает, что долго сражалась с комплексами. Но однажды почувствовала, что завладела зрителем и умеет держать его внимание – а значит, прекрасна. И комплексы исчезли сами собой.

Несмотря на годы, Васильева восхищает всех красотой и обаянием. «Я не ощущаю своих лет, но, по-моему, все так говорят. Мне все кажется, что я та же, что и в 15-16», – говорит она.

Первую пластическую операцию актриса сделала довольно давно. С помощью блефаропластики она избавилась от мешков под глазами, а с помощью липосакции – от второго подбородка, с которым безуспешно боролась массажами и кремами. С этой операцией были проблемы. Накануне из-за простуды актриса приняла аспирин, который сильно разжижает кровь, и ничего не сказала врачам. В итоге началось сильное кровотечение, которое едва удалось остановить. К счастью, артистку спасли. Несмотря на такой опыт, Васильева не отказалась в дальнейшем от услуг пластической хирургии. «Талант для актрисы, бесспорно, важен, но артистка просто обязана хорошо выглядеть», – призналась звезда в одном из интервью.

Позже она решилась еще на несколько операций – сделала подтяжку шеи и лица, ведь кожа в этих местах обычно предательски выдаёт «паспортный» возраст. Многие обратили внимание, насколько Татьяна Григорьевна стала выглядеть моложе.

Кадр из фильма «В ожидании чуда»

«Если я не чувствую своего возраста, значит, он не должен отражаться на моей внешности», – таков девиз женщины с шармом.

Женщина, которая всегда в форме

Ежедневная самоотдача требует немалых сил, и актриса восполняет их по-разному. Во-первых, черпает позитивную энергию от зрителей. Плотный график выступлений тоже заставляет быть всегда в форме – приходится отказываться и от поздних гостей, и от застолий. Если судьба изредка заносит актрису вечером в ресторан, она не получает никакого удовольствия. Ведь ей нужно домой, чтобы выспаться – утром всегда ждут спортивный зал и репетиция.

Ее день начинается с аэробики, беговой дорожки и тренажеров. Любовь к физическим нагрузкам так давно вошла в жизнь Васильевой, что она и представить не может, как это – жить без зарядки и спортзала. Даже во время гастрольных поездок не разрешает себе малейших послаблений. При большинстве гостиниц, в которых актриса останавливается, есть тренажерные залы, и каждое утро два часа она проводит там. Она утверждает, что без такой ежедневной спортивной нагрузки не выдержала бы частые перелеты из Москвы в дальние уголки страны.

Ест артистка очень мало. «Если плотно поем, никакая энергия ко мне не прибывает – наоборот, чувствую тяжесть в теле, сонливость», – говорит она. Именно поэтому Васильева давно отказалась от мяса и прочей тяжелой пищи. В основном она питается вегетарианскими продуктами. По утрам до тренировки практически не ест, в обед съедает любимую гречневую кашу с овощами, перед вечерним спектаклем тоже предпочитает не есть, ну а на ночь выпивает стакан кефира. Для нее допустимы лишь легкие перекусы – это может быть ложка творога, овощной салат, сухофрукты. Удивительно, но столь жесткие рамки для нее являются нормой.

Кадр из сериала «Личная жизнь доктора Селивановой»

Несмотря на свою внутреннюю силу, актриса сохранила в себе и женственность, и романтичность, и сентиментальность. «Я не сухарь, я нормальная женщина», – говорит она.

Татьяна Васильева с удовольствием перечитывает так называемые толстые романы. Обожает Моцарта и Шопена, неравнодушна к цветам и очень чувствительна к ароматам. Вот такую, хрупкую и сильную, нежную и несгибаемую, ее и любят – близкие, друзья и, конечно, тысячи зрителей.