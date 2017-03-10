В облаке пудры

Сохранить безупречную красоту лица в течение долгого дня бывает непросто

Однако грамотно подобранная пудра способна справиться с этой задачей. Это просто незаменимое бьюти-средство, которое женщины используют с незапамятных времен. Сегодня пудра не только скрывает недостатки, но и способна подарить лицу роскошное сияние в праздничный вечер, и даже защитить кожу от вредных воздействий окружающей среды.

Столь милое дамскому сердцу косметическое средство было придумано в Древнем Египте. Родоначальницей пудры считается царица Клеопатра, рьяная любительница косметических процедур. Женщины во все времена и на всех континентах стремились к идеальной коже, ведь именно красивая кожа считалась эталоном утонченности. В Японии они припудривались рисовой мукой, позже этот способ матирования кожи переняли и европейки. Гречанкам приходилось совершенствовать тон лица с помощью ядовитых свинцовых белил.

К счастью, сегодня представительницам прекрасного пола не нужно подвергать кожу опасным процедурам. Сегодняшние пудры очень отличаются от своих предшественниц – они абсолютно безопасны для здоровья, обладают УФ-фильтром и не забивают поры кожи.

На что она способна

Это уникальное средство умеет очень многое, например:

* Устранять жирный блеск. Кожа любого типа, кроме очень сухой, как правило, начинает некрасиво лосниться ближе к вечеру. В этом нет ничего ненормального – кожа выделяет естественный жир, но выглядит при этом не слишком эстетично. А пудра придает коже нужную матовость и бархатистость.

* Успешно маскировать недостатки: расширенные поры, небольшие пигментные пятнышки и морщинки.

* Обеспечивать стойкость макияжа. Пудра способна быть как базой, так и фиксатором готового макияжа.

* Быстро смягчить чрезмерный макияж. При явном «переборе» с румянами достаточно нанести поверх них немного пудры, и это сразу приглушит кричащие краски.

Ее формы

Несмотря на всё многообразие задач, которые выполняет это косметическое средство, форм у сухих пудр всего лишь три:

Рассыпчатая

Такая пудра равномерно ложится на кожу и надолго матирует ее, создавая приятный эффект естественного тона лица. Единственный, но зато существенный недостаток рассыпчатой пудры – емкость с ней неудобно носить в сумочке: есть риск, что она может рассыпаться.

Компактная

Всем известная и наиболее распространенная среди модниц, она отлично убирает жирный блеск, выравнивает тон лица. Очень выручает, когда необходимо подправить макияж. В походных условиях наносится спонжем. В домашних – лучше использовать кисть, продукт ляжет особенно тонким слоем.

В виде шариков

Такую необычную на вид пудру, совсем не похожую на знакомый всем порошок или прессованный компакт, иногда называют пудра-мозаика – из-за ее многоцветной пестроты. Этот продукт можно наносить на кожу разными способами. Например, если пройтись специальной кистью для макияжа по всем шарикам вместе, это даст эффект фарфорового, как бы светящегося изнутри лица. А еще для маскировки различных недостатков можно использовать шарики разного цвета. Красноту скрывают зеленоватые шарики, синеву под глазами – желтые, ну а розовые придают здоровый вид сероватой коже.

Самая известная пудра в шариках – это легендарные «Метеориты» фирмы Герлен, придающие коже мерцание. Первые метеориты появились еще в далеком 1987 году. Визажистам пришлось по сердцу это ноу-хау, делающее кожу клиенток сияющей. Во многих салонах красоты стали использовать метеориты, и за прошедшие годы нежная пудра-вуаль не утратила популярности.

На все случаи жизни!

В широком ассортименте можно всегда отыскать пудру, подходящую именно вашей коже.

Например, матирующая пудра хороша для жирной или комбинированной кожи. Формула такой пудры обогащена абсорбирующими частицами, которые не допустят, чтобы на коже появился жирный блеск. Но если где-то на лице есть суховатые участки, такая пудра не подходит – она их подчеркнёт.

Увлажняющая пудра содержит гидратирующие компоненты. Она бережно ухаживает за эпидермисом и идеальна для сухой и чувствительной кожи.

Антисептическая пудра подойдет для кожи с акне. Антибактериальные добавки ускоряют исчезновение прыщей и препятствуют появлению новых. На сухой и нормальной коже может вызвать раздражение такая пудра способна вызвать раздражение.

Праздничная пудра-шиммер нужна исключительно для красоты . В нее добавлены золотистые и серебряные частички, растертый перламутр или полудрагоценные камни. Поскольку такие частички отражают свет, у припудренной кожи появляется красивое мерцание. Такой продукт лучше применять вечером, нанося на скулы, виски и область декольте. Есть, конечно, любители использовать пудру-шиммер и в дневном макияже, но важно делать это умеренно, поскольку это явно не деловой вариант.

Пудра-бронзер актуальна для загоревших. Она подчеркивает загар и придает лицу ровный красивый оттенок. А вот попытки нанести ее на очень кожу дадут в лучшем случае эффект румян, а в худшем - эффект грязных пятен.

В последнее время приобрела популярность минеральная пудра. Минералы в чистом виде, измельченные до порошка, внешне ничем от обычной пудры не отличаются. Но разница есть. Она и в скорости нанесения – практически не нужно предварительной тонировки, и в расходе средства - минеральной пудры требуется очень мало. Натуральные компоненты, содержащиеся в минеральной пудре, замечательно маскируют недостатки на коже, такие, как покраснения и морщинки. Натуральные компоненты являются также природными антисептиками, не вызывающими аллергии.

Минеральная пудра идеально подходит для летнего макияжа, ведь в жаркое время года жидкая основа под макияж слишком тяжела и буквально тает под палящими лучами солнца. Наносите минеральную пудру кистью на увлажненную кожу, двигаясь от внешних краев лица к подбородку, носу и ко лбу. По мере нанесения минералы смешиваются и растворяются с кожными жирами, придавая коже естественные сияние.

Правда, к сожалению, последние исследования этих средств выявили, что при нанесении рассыпчатой минеральной пудры мы иногда вдыхаем мельчайшие наночастички, которые вызывают раздражения в легких.

Выбираем оттенок

Важно учитывать несколько немаловажных моментов, невнимание к которым может испортить всё удовольствие от использования вновь приобретенной пудры.

Если вы используете тональный крем, пудру нужно подбирать под родственный продукт. Самый идеальный вариант – когда цвета средств и лица совпадают. Также пудра может быть немного светлее. Нужно также помнить, что компактная пудра имеет свойство затемнять природный оттенок кожи.

Пробовать оттенки можно на запястье или тыльной стороне ладони – здесь цвет кожи максимально совпадает с тоном лица.

В случае очень больших сомнений в выборе оттенка и тона пудры есть беспроигрышный вариант – бесцветная пудра. Она присутствует во многих марках и обозначается как «Transparent». Данный оттенок подойдет к любому оттенку кожи или тонального крема и вдобавок хорошо матирует кожу. Минусы бесцветной пудры в том, что она не в силах скрыть явные недостатки и способна придать смуглой коже серый оттенок.

Секреты «припудривания»

При нанесении пудры нужно помнить, что основное правило – движения делаем сверху вниз, для большей шелковистости кожи. Прежде чем припудриваться, стоит подождать, пока полностью впитаются дневной и тональный крем. Иначе пудра ляжет неравномерно, а лицо будет выглядеть пятнистым.

Идеальный инструмент нанесения – большая округлая мягкая кисть, которая обеспечивает максимально тонкое и равномерное распределение средства на коже. Кстати, инструменты для нанесения пудры специалисты советуют мыть один раз в неделю в теплой воде, добавив шампунь.

Более плотным слоем пудру нужно наносить на лоб, подбородок и нос, поскольку именно там находятся сальные железы. Но если в течение дня вы заметили неприятный жирный блеск, его нужно удалить сухой салфеткой, а затем повторно припудрить.

Кстати, чтобы тени и помада держались долго, прежде, чем их наносить, можно просто припудрить веки и губы. А чтобы ресницы казались гуще, до нанесения туши их можно также припудрить. Зная эти секреты, каждая девушка будет выглядеть ухоженно.