]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Представительница Франции победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

12:17 30.01.2017
Ирис Миттенар. Фото с офстраницы конкурса в Facebook
Ирис Миттенар. Фото с офстраницы конкурса в Facebook

Представительница Франции, 23-летняя Ирис Миттенар завоевала титул «Мисс Вселенная», сообщается на странице престижного конкурса красоты в Facebook.

В тройку финалистов также попали конкурсантки из Гаити и Колумбии — Ракель Пелисье и Андреа Товар.

Отмечается, что до этого только один раз представительница Франции становилась обладательницей данного титула. Это произошло в 1953 году.

Всего же в финале конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в столице Филиппин, участвовало 86 конкурсанток со всего мира. Новая «Мисс Вселенная» учится на хирурга-стоматолога, любит экстремальные виды спорта, в том числе прыжки с парашютом, дельтапланеризм.

Темы: Филиппины, Конкурсы красоты, Персоны и события в мире моды
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.01.2017, 14:24
))

А ВСЕЛЕННАЯ несколько БОЛЬШЕ понятий устроителей конкурса. Думаю, жители других планет (во вселенной их больше миллиона) были бы удивлены, что "какие-то тараканы" выступают в качестве экспертов по красоте...
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.