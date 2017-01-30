Представительница Франции победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

Представительница Франции, 23-летняя Ирис Миттенар завоевала титул «Мисс Вселенная», сообщается на странице престижного конкурса красоты в Facebook.

В тройку финалистов также попали конкурсантки из Гаити и Колумбии — Ракель Пелисье и Андреа Товар.

Отмечается, что до этого только один раз представительница Франции становилась обладательницей данного титула. Это произошло в 1953 году.

Всего же в финале конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в столице Филиппин, участвовало 86 конкурсанток со всего мира. Новая «Мисс Вселенная» учится на хирурга-стоматолога, любит экстремальные виды спорта, в том числе прыжки с парашютом, дельтапланеризм.