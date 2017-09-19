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День Веры, Надежды, Любви и Софии вошел в пятерку популярных свадебных дат

09:54 19.09.2017
Фото с сайта Pexels.com
Фото с сайта Pexels.com

Более тысячи пар официально зарегистрируют свои отношения в День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, столичные дворцы бракосочетания приняли 1010 заявлений на регистрацию брака 30 сентября. Это в два раза больше, нежели в 2016 году.

Столичные власти отмечают, что число желающих заключить брак 30 сентября с каждым годом растет. Эта дата попала в пятерку самых популярных дней для проведения свадеб в Москве. В этот день христиане чтят память святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, которые жили во II веке в Риме при императоре Адриане. Их имена символизируют христианские добродетели — веру, надежду, любовь и мудрость. Считается, что браки, заключенные 30 сентября обещают быть долгими и счастливыми.

В столичном Управлении ЗАГС рассказали, что ежегодно свадебный бум в столице наблюдается в День Петра и Февронии, День святого Валентина, первую неделю после Пасхи. Также популярностью пользуется у московских пар День города, так в 2017 году в дни празднования 870-летия Москвы брак заключили почти две тысячи пар. 

Темы: Москва, Брак: проблемы и решения, Праздники в России и за рубежом, Свадебные платья и аксессуары, Праздничные дни и памятные даты в России
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