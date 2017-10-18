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Россиянам могут разрешить самим срубать елки к Новому году

14:15 18.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Россиянам могут разрешить самостоятельную вырубку елей и других хвойных деревьев для празднования Нового года, сообщает RT.

Соответствующие поправки в Лесной кодекс предложил внести зампредседателя комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания Карелии Алексей Орлов.

Поправки предполагают, что гражданин может обратиться в лесничество и получить разрешение на вырубку дерева. Стоимость ели будет зависеть от высоты дерева и может составить около 200 рублей за метр.

Согласно действующему законодательству, вырубка новогодних деревьев разрешена только компаниям и индивидуальным предпринимателям. За нелегально срубленную ель предусмотрены штрафы, а в ряде случаев и уголовная ответственность.

Депутат считает, что это вынуждает людей идти на нарушение закона, так как жители удаленных районов не имеют возможности приобрести дерево на елочном базаре или в интернет-магазине.

Против данного закона выступает исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Он считает, что для грамотной работы данного закона необходим жесткий регламент и определена территория для легальной вырубки.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Праздники в России и за рубежом
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Комментарии читателей
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18.10.2017, 16:37
Гость: с Урала

Б...ь, депутанам нечем больше заняться?
18.10.2017, 16:17
Гость: не надо панику разводить!

В начале 70х нам дед из Подмосковья всегда привозил елку.В лесничестве выдавали разрешение на вырубку и провоз.
18.10.2017, 15:24
Гость: Мысли влух

Прямо дети. Лесников по сокращали, поля заросли елками... счас пойду выписывать в честь праздничка. Ещё электронную очередь надо ввести.
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