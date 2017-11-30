Как выбрать диван для детской комнаты

Ребёнок рано или поздно вырастает из колыбели и родителям приходится думать об обустройстве нового спального места

Очень часто мамы и папы отдают предпочтение не классическим кроватям, а диванам.

Всё дело в функциональности такого решения. Диван может одновременно служить спальным местом, а также площадкой для отдыха и игр. Такой выбор можно считать рациональным и оправданным лишь в том случае, если внимательно и ответственно к нему подойти. Специалисты советуют обратить внимание на угловые диваны, которые являются более функциональными.

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Чтобы правильно выбрать диван, прежде всего, нужно реально оценить возможности комнаты и определиться с его расположением. Если мебель выбирается в качестве спального места, то тут стоит обратить внимание на жёсткость и упругость матраса, а также качество наполнителя. Желательно, чтобы у мягкого дивана присутствовали бортики и был вместительный ящик для хранения спальных принадлежностей. Предпочтение стоит отдавать изделиям из натуральных материалов, пусть они и будут стоить дороже.

К надёжности, прочности и практичности мебели также стоит предъявлять высокие требования. Она должна быть способной выдерживать серьёзные нагрузки, без ущерба для функционала и презентабельности. Вряд ли малыш будет спокойно сидеть на месте. Желательно, чтобы каркас был изготовлен из стали либо массива дерева.

Диван, который будет располагаться в детской, должен быть удобным для позвоночника и содержать минимальное количество сгибов. Желательно, чтобы мебель исключала наличие острых углов и со всех сторон была обшита тканью. Предпочтение лучше отдать немаркой расцветке.

Материал должен быть простым в части ухода и хорошо мыться. Высокую износостойкость показали шинил и гобелен. Они подойдут даже для самых активных детей.

Дизайн – это вещь индивидуальная. Конструкция может быть классической или по форме напоминать игрушку. Первый вариант более универсален. Хорошего выбора!