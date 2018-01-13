Сто тридцать пар решили пожениться в Москве в День всех влюбленных

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве уже планируют пожениться 130 пар, сообщается на официальном сайте Москвы.

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, в середине рабочей недели обычно браков регистриуется меньше, чем по пятницам и субботам. Исключение составляют популярные у влюбленных даты, такие как День всех влюбоенных (в 2018 году выпадает на среду) или День Петра и Февронии, День города, а также неделя после Пасхи.

Отмечается, что первые браки в 2018 году были зарегистрированы 5 и 6 января. Всего во время новогодних праздников было заключено 54 брака.

Между тем, россияне стали консервативнее относиться к вопросам абортов, однополых отношений и адюльтерам. Согласно результатам опроса «Левада-Центра», доля жителей страны, осуждающих подобные проявления социальной жизни, достигла максимума с начала проведения исследований на эту тему 20 лет назад.

Так, негативно к романам «на стороне» после оформления отношений в ЗАГСе относятся 68 процентов респондентов. Однополые отношения осуждает 81 процент опрошенных. Треть женщин выступили против абортов, даже в случае если прерывание беременности обусловлено низкими доходами, тогда как 20 лет назад такого мнения придерживалась лишь каждая пятая участница опроса.

Любопытно, что среди тех, кто называет себя православными, но храмов не посещает, противников аборта оказалось намного больше (35 процентов), чем среди тех, кто следует церковным канонам (16 процентов).

Социологи также отметили, что за 20 лет исчезли различия во взглядах на сексуальные табу между людьми в возрастных группах до 30 лет и старше. Ранее молодые люди высказывались более толерантнее.