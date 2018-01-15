Милонов предложил обязать магазины выставлять манекены неидеальных размеров

В Госдуме предложили обязать магазины женской одежды устанавливать в торговых залах манекены, параметры которых соответствуют среднестатистическим размерам россиянок.

Как сообщает RT, автором данной инициативы выступил Виталий Милонов. По его мнению, женщинам искусственно навязывается «погоня за вечной красотой и молодостью», а демонстрация одежды «идеальных» размеров вызывает у покупательниц стресс.

«Манекены обладают идеальными пропорциями тела, которые недосягаемы для подавляющего большинства покупателей», - считает Милонов. По его мнению, манекены в магазинах одежды должны соответствовать российским размерам с 46 по 48 и их количество должно быть не менее 50% от всех имеющихся в магазине.

Парламентарий отмечает, что подобная практика распространена в ряде стран Европы, тем самым формируя у покупательниц более позитивное отношение к своему внешнему виду и физическому состоянию.

Отмечается, что данное обращение будет направлено на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова 16 января.

По мнению экспертов, в России пока сохраняется тенденция, когда ретейлеры ориентируются на покупательниц хрупкого телосложения, что проявляется в дефиците стильных вещей для женщин «неидеальных размеров». При этом они выступают против обязательной замены манекенов. Если магазины обяжут одновременно заменить большую часть манекенов, то это повлечет за собой существенные издержки ритейлеров, что в конечном счете скажется на покупателях, так как цены на изделия вырастут.