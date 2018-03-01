Форма российских олимпийцев поступила в открытую продажу

Российский бренд спортивной одежды Zasport анонсировал выпуск лимитированной серии экипировки, в которой российские спортсмены выступали на прошедших зимних Олимпийских играх, пишет «Лента.ру».

По словам главного дизайнера бренда Анастасии Задориной, буквально сразу после церемонии открытия Игр к ним поступило большое количество звонков с вопросами, появится ли форма российских спортсменов в открытой продаже.

В связи с этим бренд объявил о старте продаж лимитированного количества спортивных костюмов с логотипом OAR: красные для женщин и серые для мужчин.

Отмечается, что издание The Wall Street Journal ранее признало «нейтральную» форму Zasport «самой стильной экипировкой Олимпиады-2018». В феврале 2018 года Zasport уже выпускала лимитированную коллекцию толстовок и футболок ко Дню святого Валентина. Коллекция была посвящена спортивным парам: ноубордистам Вику Вайлду и Алене Заварзиной, керлингистам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому, фигуристам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, а также гимнастам Дарье Спиридоновой и Никите Нагорному