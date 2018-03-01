]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Форма российских олимпийцев поступила в открытую продажу

12:25 1.03.2018
Фото с сайта zasport.com
Фото с сайта zasport.com
Материалы по теме:

Российский бренд спортивной одежды Zasport анонсировал выпуск лимитированной серии экипировки, в которой российские спортсмены выступали на прошедших зимних Олимпийских играх, пишет «Лента.ру».

По словам главного дизайнера бренда Анастасии Задориной, буквально сразу после церемонии открытия Игр к ним поступило большое количество звонков с вопросами, появится ли форма российских спортсменов в открытой продаже.

В связи с этим бренд объявил о старте продаж лимитированного количества спортивных костюмов с логотипом OAR: красные для женщин и серые для мужчин.

Отмечается, что издание The Wall Street Journal ранее признало «нейтральную» форму Zasport «самой стильной экипировкой Олимпиады-2018». В феврале 2018 года Zasport уже выпускала лимитированную коллекцию толстовок и футболок ко Дню святого Валентина. Коллекция была посвящена спортивным парам: ноубордистам Вику Вайлду и Алене Заварзиной, керлингистам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому, фигуристам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, а также гимнастам Дарье Спиридоновой и Никите Нагорному

Темы: Одежда и формирование внешнего образа человека, Бренды и торговые марки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2018, 20:28
Гость: ybr

А Флаг??! особенно красный???!!
01.03.2018, 16:19
Гость: Сидоров

Путину,надеюсь,подарили форму с надписью "президент из России".
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.