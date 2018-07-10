Минздрав поддержал введение налога на спирт в парфюмерной продукции

10:53

Минздрав РФ поддержал законопроект Минфина, предполагающий введение акцизного сбора с парфюмерно-косметической продукции с 2019 года, пишет газета «Известия».

Законопроект предполагает введение сбора в размере 523 рублей за 1 литр безводного спирта и 107 рублей за 1 литр денатурированного спирта. При этом производители, которые смогут подтвердить факт использования спирта по назначению для изготовления парфюмерно-косметической продукции, смогут получить налоговый вычет на сумму акциза.

В Минздраве отметили, что эта мера позволит производителям не платить акциз, а вот изготовители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт для, якобы, производства парфюмерно-косметических средств, но использующие его не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены платить высокий акциз.

В ведомстве уверены, что введение акциза не приведет к подорожанию парфюмерно-косметических товаров, а вот изготовление незаконной алкогольной продукции сократится.

В свою очередь эксперты в парфюмерно-косметической отрасли считают, что для большинства предприятий отрасли данные требования станут невыполнимыми, так как потребуют увеличения оборотного капитала в несколько раз. Это, в свою очередь приведет к закрытию ряд производств, сокращению рабочих мест.

Кроме того, введение акциза приведет к подорожанию продукции как минимум в 1,5 раза. Это снизит потребительскую лояльность к российской продукции и предпочтения покупателей сместятся в сторону импортной продукции.