Лучшие пляжи на самый взыскательный вкус

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Целый день принимать солнечные ванны на белоснежном песке или погружаться за пиратским кладом, танцевать прямо в волнах или исследовать древние руины – пляжный отдых может быть разным

Подыскать место по душе поможет подборка лучших пляжей, сделанная специалистами туристического метапоиска momondo. Вот несколько пляжей на самый взыскательный вкус:

Тулум, Мексика. Фото с сайта travelu.ru

Для поклонников классики: Фетхие, Турция

Если вы мечтаете о классическом пляжном отдыхе и спокойной размеренной атмосфере, можно отправиться в Турцию. Даже в этом традиционном направлении можно открыть неизведанные уголки. Например, для романтической поездки или семейного выезда прекрасно подойдет Фетхие, где когда-то бывал сам Александр Македонский. Здесь вы найдете великолепные пляжи с мелкой галькой, завораживающие горы, поросшие сосновым лесом, и вкусные рестораны и при этом не встретите толпы туристов.

Для гурманов: Сан-Себастьян, Испания

Тем, кто больше истории любит изучать местные деликатесы, советуем отправиться на великолепные испанские пляжи, где вы сможете не только приятно отдохнуть, но и вкусно поесть. Ищете особый колорит? Добро пожаловать в Сан-Себастьян, на родину пинто! В переводе с испанского название этого блюда означает «шип» или «зубец», поскольку лакомство подают на шпажках или зубочистках – на один укус. Это вкусные и легкие закуски, которые готовятся из иберийского хамона, пряных сыров, свежайших морепродуктов, или любых других яств, которые только могут прийти в голову. А лучше всего то, что вы сможете попробовать сразу много разнообразных вариантов пинто, ведь они такие маленькие. Начать знакомство с блюдом можно в стильном заведении A Fuego Negro.

А если надоест предаваться морским и кулинарным удовольствиям, можно будет прогуляться по городу и насладиться архитектурой – от барокко до Прекрасной эпохи и современного стиля.

Для тусовщиков: Миконос, Греция

На греческом Острове Ветров царит атмосфера беззаботности, веселья и гедонизма. Не даром Миконос славится умопомрачительными пляжными вечеринками. Здесь вы всю ночь будете танцевать, освежаясь прохладным морским бризом. Главное место для таких развлечений – Paradise Beach, чья известность давно уже вышла за пределы страны. После ночного отрыва можно не покидать пляжную зону – бодрящие воды Эгейского моря вмиг избавят вас от усталости.

Для поклонников разнообразия: Тулум, Мексика

В Тулуме, что на побережье Ривьера-Майя, вас ожидает огромное количество развлечений – даже времени, чтобы расстелить полотенце, может не хватить. Начать, конечно, следует с изучения доколумбовых руин, которые находятся на вершине скалы высотой в 12 метров, откуда открывается завораживающий вид на Карибское море. А после осмотра одного из последних городов, где обитали индейцы майя, можно кардинально сменить занятие и отправиться в подводные пещеры. Те, кто предпочитает более спокойное времяпрепровождение, могут позаниматься йогой прямо на пляже. А если хочется заводного веселья, отведайте мексиканскую кухню с мескалем и вперед, на танцы под зажигательные латиноамериканские ритмы.

Для ценителей красоты: Шарм-эль-Шейх, Египет

Если вам надоело плавать рядом с берегом, можно отправиться в потаенные глубины Красного моря. Погружение с аквалангом к коралловым рифам национального парка Рас-Мохаммед подарит вам незабываемые ощущения. Вам откроется невероятное многообразие морской жизни, поражающее красочной цветовой гаммой. А те, кто рискнет нырнуть поглубже, смогут увидеть британский торговый корабль ВМФ Тистлегорм, затонувший неподалеку от Синайского полуострова в 1941 году. Впоследствии его обнаружил знаменитый Жак-Ив Кусто. Если надоест плавать, советуем посетить горы Синай, Гизу или реку Нил.

Для экстремалов: Рейли, Таиланд

Хотите получить заряд адреналина? Известняковые скалы полуострова Рай Лех ждут вас. Здесь можно заняться вполне серьезным скалолазанием. Кроме того, тут доступны дайвинг, прогулки по пещерам и сплав на байдарках. Еще можно устроить пешее путешествие вглубь джунглей, после чего расслабиться, наслаждаясь тайским массажем. А для самых отважных найдется особое развлечение – прыжок с 30-метрового утеса!

Для оригиналов: Мэйджор-Кей, Багамы

А на этом острове вы сможете не только лежать на жемчужно-белом песке и купаться в кристально чистом Атлантическом океане, но и проводить время в нестандартной компании. Ведь на пляже вы встретите дружелюбных свиней, резвящихся в лазурных водах. Не случайно необитаемый остров Биг Мэйджор Кей неофициально именуется «Пляж Свиней» – на нем давно обитает нескольких десятков диких поросят, так что оригиналам скучать не придется.

Для любителей древностей: Сен-Мало, Франция

Если вам скучно просто так валяться на лежаке, стоит отправиться туда, где волны яростно бьются о крепостной вал цитадели Сен-Мало. Стандартного пляжа здесь нет – лишь широкая плоская полоска песка, обнажающаяся в момент отлива. Это место с богатым морским прошлым будто специально создано для тех, кто увлечен историей. Тут вы совершите путешествие назад во времени – в XVII-XVIII века, когда Сен-Мало был ключевым французским портом и получил широкую известность за пиратство и каперство. Через захват богатства английских кораблей, следующих вверх по реке, город накопил четверть всего золота Франции! Вот куда стоило бы обратиться Луи XIV за помощью в период кризиса. А когда вы решите прервать исследование предшествующих эпох, вспомните, что монарх особенно ценил Бретань за другие сокровища – великолепных устриц. Попробовать их вы можете в рыбацкой деревушке Канкаль.