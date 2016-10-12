Цены на авиабилеты по внутренним направлениям вернулись к докризисному уровню

Снижение уровня цен до докризисного уровня стало возможным благодаря внедрению авиакомпаниями гибких тарифов

Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям вернулась к докризисному уровню и, более того, обновила трехлетние минимумы.

Так, средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России в период приближающихся ноябрьских праздников с учетом раннего бронирования составил 7 910 рублей против 9 326 рублей (на 16% меньше) в аналогичный период 2013 года, свидетельствует статистика туроператора и онлайн-трэвел агентства Biletix.

По сравнению с прошлым, 2015 годом, средний чек по внутренним направлениям на ноябрьские праздники снизился с 10 494 рублей до 7 910 рублей, то есть на 24%. Средний чек по внешним направлениям сократился с 17 325 рублей до 16 123 рублей – на 7%.

«Снижение уровня цен до докризисного уровня стало возможным благодаря внедрению гибких «лоукост»-тарифов со стороны большинства авиакомпаний. Несмотря на то, что данный формат все еще не привычен некоторой части российских путешественников, это один из эффективных способов сохранить тарифы на прежнем уровне», – прокомментировал ситуацию генеральный директор Biletix Александр Сизинцев.

Самые популярные внутренние направления на предстоящие праздники – Сочи, Симферополь, Минеральные воды, Краснодар и Санкт-Петербург, среди международных направлений по популярности лидируют Тбилиси, Кишинев, Ларнака, Прага и Тель-Авив. 61% продаж на данный период приходится на авиабилеты по внутренним направлениям, 39% – по международным, отмечают в Biletix.