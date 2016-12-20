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МИД РФ предложил россиянам «как следует подумать» перед поездкой в Турцию

11:42 20.12.2016
Здание МИД РФ © KM.RU, Елена Колебакина
Здание МИД РФ © KM.RU, Елена Колебакина
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Каждый человек, отправляющийся в Турцию, «должен как следует подумать, потому что там теракты почти ежедневно». Об это заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, отвечая на вопросы журналистов о степени риска при посещении Турции после убийства посла Андрея Карлова, сообщает "Интерфакс".

По словам замглавы МИД, «если раньше какой-то теракт был трагедией, который влек за собой месяцы обсуждений, то сейчас в день может произойти несколько терактов, и это становится обыденностью».

«Вот в чем самое страшное», — подчеркнул замминистра.

19 декабря в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Посла на открытии выставки застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавший был убит полицией.

Ростуризм сразу же после убийства посла рекомендовал россиянам, находящимся в Турции, без необходимости не покидать мест проживания и избегать мест массового скопления людей.

МИД РФ назвал убийство посла в Анкаре терактом. Следственный комитет РФ возбудил в связи с убийством Карлова уголовное дело по статье 360 УК РФ (нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой).

Темы: Конфликт России и Турции, Турция, Новости туризма и туристической отрасли
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Комментарии читателей
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20.12.2016, 18:46
Татьяна Алексеевна

Дохтур,ну приняла эта ГА свою резолюцию,ну и что? Которая она по счету? И данные предоставлены УКРАИНОЙ.И этим данным нельзя особо верить.Так что,счет не в пользу ГА.70 против 103.Потому,как воздержавшиеся не относятся к согласным,а очень даже наоборот.Посмотрим через пару годиков какой результат будет.
20.12.2016, 18:05
не опять, а снова

очередной нож в спину.
20.12.2016, 18:03
аптекарь

Боярышник продают в аптеке. А ты не лечись и помрёшь "здоровым". Да! Не скоро в России переведутся идиоты.
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