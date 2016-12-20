МИД РФ предложил россиянам «как следует подумать» перед поездкой в Турцию

Каждый человек, отправляющийся в Турцию, «должен как следует подумать, потому что там теракты почти ежедневно». Об это заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, отвечая на вопросы журналистов о степени риска при посещении Турции после убийства посла Андрея Карлова, сообщает "Интерфакс".

По словам замглавы МИД, «если раньше какой-то теракт был трагедией, который влек за собой месяцы обсуждений, то сейчас в день может произойти несколько терактов, и это становится обыденностью».

«Вот в чем самое страшное», — подчеркнул замминистра.

19 декабря в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Посла на открытии выставки застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавший был убит полицией.

Ростуризм сразу же после убийства посла рекомендовал россиянам, находящимся в Турции, без необходимости не покидать мест проживания и избегать мест массового скопления людей.

МИД РФ назвал убийство посла в Анкаре терактом. Следственный комитет РФ возбудил в связи с убийством Карлова уголовное дело по статье 360 УК РФ (нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой).