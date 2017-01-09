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В Совфеде предложили ослабить ограничения на выезд должников за границу

11:41 9.01.2017
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов предложил внести поправку к правительственному законопроекту, которая разрешит должникам выезжать за границу сразу после погашения долгов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парламентария.

Тюльпанов предложил дополнить законопроект пунктом, согласно которому «в случае предоставления должником сведений об исполнении требований исполнительного документа аресты и ограничения, введенные ранее, снимаются незамедлительно». Предполагается, что должники получат такую возможность с 1 января 2018 года. В пресс-службе Тюльпанова пояснили, что такой порядок должен действовать на всех пограничных пунктах России — в аэропортах, на железных дорогах, в портах и на автодорогах.

Сенатор предложил на всех пропускных пунктах организовать офисы судебных приставов, где расплатившиеся должники могут незамедлительно выехать за границу, предъявив бумажную или электронную квитанцию об оплате через мобильный банк, терминал или Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По мнению Тюльпанова, поправка поможет государству увеличить собираемость задолженностей, а должнику — «избежать неприятных ситуаций, когда из-за невыплаченного налога или непогашенного штрафа может сорваться заграничный отпуск или командировка».

Сенатор сообщил, что в новогодние праздники ФССП уже частично опробовала эту схему. Парламентарий считает, что этот опыт должен быть подкреплен на законодательном уровне.

В начале декабря ​председатель комитета Государственной думы по законодательству Павел Крашенинников предложил повысить порог долга для ограничения на выезд должникам до 30 тыс. руб. Сейчас эта граница составляет 10 тыс. руб.

Темы: Россия, Новости туризма и туристической отрасли, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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09.01.2017, 19:44
Гость: Елена Москва

Так, видать, там половина от алиментов уклоняется...
09.01.2017, 16:16
Гость: Видно

сами не платят за ЖКХ.
09.01.2017, 14:06
Гость: угу

до-до, бабульки с уборщицами по загранкам матаются. Нет, этотебеподобные недовольщики денег наберут на айфоны и прочие пармезаны , а потом типасамыеумные ноют об угнетннии " честных трудяг"
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