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С середины года визы в Египет подорожают до 60 долларов

21:45 27.02.2017
Фото с сайта travel.ru
Фото с сайта travel.ru
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С 1 июля размер визового сбора в Египет вырастет с 25 до 60 долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление МИД североафриканского государства.

Ранее сообщалось, что повышение пошлины планировалось с 1 марта. Однако в правительстве решили отсрочить данную меру до середины года. Соответствующая директива была получена египетским МИД от главы кабмина.

В Российском союзе туриндустрии сочли решение о повышении Египтом визового сбора странным. «Это выглядит ничем иным, как попыткой заработать на визах в условиях снижения турпотока», - сказала агентству пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она отметила, что при возобновлении турпотока в Египет, поездка туда для российских туристов может стать накладной. Собеседница агентства напомнила, что данное направление всегда относилось к разряду бюджетных и выразила надежду на снижение размера сбора при открытии авиасообщения.

Полеты в Египет были приостановлены после катастрофы самолета «Когалымавиа» осенью 2015 года. Некоторое время назад стало известно, что правительство РФ одобрило проект протокола о сотрудничестве с египетскими властями в сфере авиабезопасности. После проверки аэропортов курортов Египта, на что потребуется несколько месяцев, авиасообщение может быть восстановлено.
 

Темы: Египет, Новости туризма и туристической отрасли, Российские туристы, Туристические маршруты и направления
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