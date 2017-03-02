В Крыму будут развивать отдых по системе «все включено»

Отдых по системе «все включено» будут развивать в Крыму. Такое предложение озвучил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, сейчас на полуострове есть отели и гостиницы, предоставляющие подобную услугу, однако их количество нужно увеличить.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Анастасия Курдюкова.

«Пока что отелей в Крыму, работающих по такой системе, немного, всего несколько десятков. В основном они находятся на южном берегу. В них высокие цены. Например, в Ялте, в четырехзвездочном отеле, где «все включено», пара может отдохнуть за 11-15 тысяч рублей в сутки», — сообщила журналист.

Корреспондент отметила, что всего два года назад такой же отдых в Ялте стоил всего 4 тысячи рублей.

«В Турции в этом году в отелях с системой «все включено» цены будут на 20% ниже, чем в Крыму. Это связано с тем, что отелей, работающих по этой системе, там намного больше», — добавила Курдюкова.

В прошлом году в Крыму отдохнули более 5,5 миллионов туристов.