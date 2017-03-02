]]> ]]>
Главная Туризм Новости

В Крыму будут развивать отдых по системе «все включено»

17:00 2.03.2017
© KM.RU, Олег Ларионов
Материалы по теме:

Отдых по системе «все включено» будут развивать в Крыму. Такое предложение озвучил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, сейчас на полуострове есть отели и гостиницы, предоставляющие подобную услугу, однако их количество нужно увеличить.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Анастасия Курдюкова.

«Пока что отелей в Крыму, работающих по такой системе, немного, всего несколько десятков. В основном они находятся на южном берегу. В них высокие цены. Например, в Ялте, в четырехзвездочном отеле, где «все включено», пара может отдохнуть за 11-15 тысяч рублей в сутки», — сообщила журналист.

Корреспондент отметила, что всего два года назад такой же отдых в Ялте стоил всего 4 тысячи рублей.

«В Турции в этом году в отелях с системой «все включено» цены будут на 20% ниже, чем в Крыму. Это связано с тем, что отелей, работающих по этой системе, там намного больше», — добавила Курдюкова.

В прошлом году в Крыму отдохнули более 5,5 миллионов туристов.

Темы: Крым, Туристические маршруты и направления, Гостиничный сервис в России, Развитие туризма и гостиничного бизнеса
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.03.2017, 18:33
Гость: Брестчанин

Когда Крым был Украинский я там часто отдыхал. По украинской статистике в то время отдыхающих за сезон даже 3 000 000 не набиралось. Но в частности в Ялте надо было место на пляже занимать в 6 часов утра, так как в 7 уже мест небыло. Сейчас смотю вэб камеры на пляжах крыма, людей практически нет а по статистике отдыхает в два раза больше. Это что совковая статистика в Крым вернулась?
02.03.2017, 18:25
Гость: Как-то вот так

Есть прекрасная поговорка:-Сколько ЖИГУЛИ не тьюненгуй МЕРСЕДЕСС не получится. Позволю себе несколько переделать её. Сколько не развивай отдыхВСЁ ВКЛЮЧЕНОВ КРЫМУ всё равно ХОРОШЕГО ОТДЫХА НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
02.03.2017, 18:13
Гость: Кирилл.

В советской школе программа по математике была поставлена неплохо,и люди таки научились считать.
Кто поедет в Крым,где плохо и дорого,если можно в Турцию,где дешевле и лучше?
Разве что человек-ну совсем уж на всю голову патриот.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.