]]> ]]>
Главная Туризм Новости

Минтранс предупредил о возможном повышении тарифов на авиаперевозки

09:06 6.03.2017
Фото с сайта avia.pro
Фото с сайта avia.pro
Материалы по теме:

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс письмо, в котором сообщила об обеспокоенности российских авиакомпаний новыми требованиями к контрольно-кассовой технике. Само ведомство считает, что при их выполнении могут вырасти тарифы на авиаперевозки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на АЭВТ.

Согласно направленным в правительство оценкам замглавы ведомства Евгения Дитриха, с которыми ознакомилось издание, изменения затронут 88 российских перевозчиков. Единовременные и переменные затраты авиакомпаний могут достичь 10 млрд руб. Минтранс также считает, что могут возникнуть дополнительные расходы на передачу данных в налоговые органы. При выполнении новых требований придется выделить дополнительные средства из федерального бюджета. При этом, по данным Дитриха, Минтранс не получил на согласование сам законопроект и оценку его финансово-экономических последствий.

Новые требования касаются передачи данных авиакомпании обо всех производимых расчетах в налоговые органы. Перевозчикам придется формировать кассовый чек в электронной форме, в том числе при расчетах через интернет.

Сейчас запланирован поэтапный переход на контрольно-кассовую технику (ККТ). В Федеральной налоговой службе в беседе с изданием сообщили, что до 1 февраля этого года был «период добровольного перехода на новые правила». С 1 июля эти требования должны выполнить все организации, в том числе авиакомпании, ранее обязанные применять ККТ. А 1 июля 2018 года наступит переход на новую ККТ для организаций, ранее не работавших с ней.

Сейчас авиакомпании производят расчеты через российскую Транспортную клиринговую палату и зарубежную систему взаиморасчетов, которую разработала Международная организация воздушного транспорта (IATA). По данным Дитриха, ежегодно только для авиаперевозок оформляется около 100 млн документов.

Авиакомпании, которые направили письмо через АЭВТ, опасаются, что выполнение требований потребует серьезных затрат, поскольку новые требования к документам будут отличаться от норм и стандартов IATA. В Транспортной клиринговой палате уже предложили не приравнивать ККТ к агентам, которые осуществляют процесс перевозки. В связи с этим авиакомпании просят Минтранс отложить или изменить требования к ККТ.

​В Минтрансе сообщили, что письмо ассоциации «получено и находится в проработке». Свои обращения в АЭВТ уже направили S7, «Уральские авиалинии», «Руслайн», Red Wings. В S7 и «Уральских авиалиниях» «Коммерсанту» подтвердили отправку писем в АЭВТ. В Red Wings от комментариев отказались, в «Руслайне» на запрос не ответили.

По данным «Коммерсанта», изменения затронут и железнодорожные перевозки. Затраты РЖД по поездам дальнего следования могут превысить 2 млрд руб., а затраты их «дочки» — Федеральной пассажирской компании могут вырасти до 500 млн руб. в год на оформление билетов и более 900 млн руб. на ежегодные субсидии. В пресс-службе РЖД заявили, что ведется работа по замене кассовых аппаратов, однако это не касается безналичных расчетов за грузовые перевозки. ​Объемы затрат в компании не стали комментировать.

Темы: Туризм
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.03.2017, 11:48
ИП

Всё для народа... Вперёд, Предприниматели! Лезьте и дальше в этот государственный лохотрон. Всё для вас!
Все обязаны купить кассовый аппарат за 22 тыс. (естественно конкуренция на этом рынке сейчас отсутствует). Но, главная "изюминка" в том, что потом через уполномоченные организации вы обязаны в реальном времени (с использованием интернета) передавать данные в налоговую. Естественно, "услуги" "уполномоченных" организаций не бесплатны и стоят не копейки. Естественно такие организации могут создать не все подряд, а только "СВОИ" (как у нас это принято в государстве). Думаю, это будут родственники работников налоговых и прокуратуры (как обычно).
Т.е. это фактически дополнительный налог (как собственно вы платите налог при переводе работников на "безнал", только это называется услуги банка).
по идее, когда правоохранительных органам, военным и т.п. резко подняли зарплаты, то по примеру пенсионеров, должны были снять льготы, это назвали "монетизацией". Ан нет...Все льготы также оставили...
т.е. сейчас мы окончательно превратились в "гондурас". Цель страны - обобрать население для жития царьков и их охранников. А вот стратегии...чот не видно в этом, кроме дальнейшего загона людей в кабалу.
Но вы держитесь там!
06.03.2017, 11:17
посмейтесь

Самое невероятное в этой истории, что у меня в севастопольской квартире на антресолях оказался бюст Дмитрия Анатольевича Медведева. И вот, перебирая вещи, я натолкнулся на него и обнаружил - мироточит! Ну точно, какая-то липкая такая хрень на нем выступила. Ну может мирро...
А вы что думали? Православный христианин обычно имеет дело в мирром только два раза в жизни - когда его крестят в младенчестве и когда отпевают. За исключением особ царского достоинства, которых помазывают мирром во время коронации. Ну и откуда, скажите, мне знать, как оно, мирро это выглядит и чем пахнет?
Но думаю, что мирро. Точно мирро.
======
"В Крыму замироточил бюст Дмитрия Медведева"
06.03.2017, 11:03
мик

При СССР такого не было.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.