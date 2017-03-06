Минтранс предупредил о возможном повышении тарифов на авиаперевозки

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс письмо, в котором сообщила об обеспокоенности российских авиакомпаний новыми требованиями к контрольно-кассовой технике. Само ведомство считает, что при их выполнении могут вырасти тарифы на авиаперевозки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на АЭВТ.

Согласно направленным в правительство оценкам замглавы ведомства Евгения Дитриха, с которыми ознакомилось издание, изменения затронут 88 российских перевозчиков. Единовременные и переменные затраты авиакомпаний могут достичь 10 млрд руб. Минтранс также считает, что могут возникнуть дополнительные расходы на передачу данных в налоговые органы. При выполнении новых требований придется выделить дополнительные средства из федерального бюджета. При этом, по данным Дитриха, Минтранс не получил на согласование сам законопроект и оценку его финансово-экономических последствий.

Новые требования касаются передачи данных авиакомпании обо всех производимых расчетах в налоговые органы. Перевозчикам придется формировать кассовый чек в электронной форме, в том числе при расчетах через интернет.

Сейчас запланирован поэтапный переход на контрольно-кассовую технику (ККТ). В Федеральной налоговой службе в беседе с изданием сообщили, что до 1 февраля этого года был «период добровольного перехода на новые правила». С 1 июля эти требования должны выполнить все организации, в том числе авиакомпании, ранее обязанные применять ККТ. А 1 июля 2018 года наступит переход на новую ККТ для организаций, ранее не работавших с ней.

Сейчас авиакомпании производят расчеты через российскую Транспортную клиринговую палату и зарубежную систему взаиморасчетов, которую разработала Международная организация воздушного транспорта (IATA). По данным Дитриха, ежегодно только для авиаперевозок оформляется около 100 млн документов.

Авиакомпании, которые направили письмо через АЭВТ, опасаются, что выполнение требований потребует серьезных затрат, поскольку новые требования к документам будут отличаться от норм и стандартов IATA. В Транспортной клиринговой палате уже предложили не приравнивать ККТ к агентам, которые осуществляют процесс перевозки. В связи с этим авиакомпании просят Минтранс отложить или изменить требования к ККТ.

​В Минтрансе сообщили, что письмо ассоциации «получено и находится в проработке». Свои обращения в АЭВТ уже направили S7, «Уральские авиалинии», «Руслайн», Red Wings. В S7 и «Уральских авиалиниях» «Коммерсанту» подтвердили отправку писем в АЭВТ. В Red Wings от комментариев отказались, в «Руслайне» на запрос не ответили.

По данным «Коммерсанта», изменения затронут и железнодорожные перевозки. Затраты РЖД по поездам дальнего следования могут превысить 2 млрд руб., а затраты их «дочки» — Федеральной пассажирской компании могут вырасти до 500 млн руб. в год на оформление билетов и более 900 млн руб. на ежегодные субсидии. В пресс-службе РЖД заявили, что ведется работа по замене кассовых аппаратов, однако это не касается безналичных расчетов за грузовые перевозки. ​Объемы затрат в компании не стали комментировать.