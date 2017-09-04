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Сахалин сделают крупнейшим горнолыжным курортом

14:48 4.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Приоритетным направлением развития туризма в Сахалинской области станет горнолыжный спорт, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора области Олега Кожемяко.

По словам Кожемяко, горнолыжный туризм будет связан с самым крупным проектом области — спортивно-туристическим комплексом «Горный воздух».

«Здесь достаточно комфортно для этого вида спорта, мягкая зима позволяет развивать его в полной мере. Уже сегодня, находясь на первом уровне становления, мы можем видеть годовой прирост туристов на 28 тысяч человек», - заявил Кожемяко.

Одной из главных задач, глава области видит сделать курорт на Сахалине таким, чтобы он ничем не отличался от аналогичных в Европе. По его мнению, на это потребуется 3-4 года.

В рамках развития туризма, планируется создать альпийскую деревню, построить новые гостиницы и отели, обеспечить все это точками общественного питания и сервисными службами. Помимо горнолыжного спорта туристы могут заняться зимней рыбалкой, сноубордингом. Оборудование можно будет взять на прокат.

Темы: Сахалин, Горнолыжный туризм и отдых в горах, Развитие туризма и гостиничного бизнеса
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 01:13
Гуманитарий

Я таки извиняюсь, для КОГО!!????
04.09.2017, 19:15
Кот Матроскин

Шарик, ты балбес!
04.09.2017, 19:13
Махмут

Для горнолыжников там место просто идеальное. Гряда сопок высотой 1,5-3 км и вдоль неё железная дорога и обжитое побережье. Ничуть не хуже "сочей", а выйдет дешевле чем в Саппоро. И потенциальных туристов пруд пруди - 120 млн. японцев, 1,5 млрд. китайцев в шаговой доступности. Правда гражданский аэропорт только один и с таким наплывом туристов не справится. Но можно и военный подключить в Матросово - всё равно уже лет 30 как пустует. Туризм - самый неисчерпаемый источник пополнения бюджета.
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