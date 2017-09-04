Сахалин сделают крупнейшим горнолыжным курортом

Приоритетным направлением развития туризма в Сахалинской области станет горнолыжный спорт, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора области Олега Кожемяко.

По словам Кожемяко, горнолыжный туризм будет связан с самым крупным проектом области — спортивно-туристическим комплексом «Горный воздух».

«Здесь достаточно комфортно для этого вида спорта, мягкая зима позволяет развивать его в полной мере. Уже сегодня, находясь на первом уровне становления, мы можем видеть годовой прирост туристов на 28 тысяч человек», - заявил Кожемяко.

Одной из главных задач, глава области видит сделать курорт на Сахалине таким, чтобы он ничем не отличался от аналогичных в Европе. По его мнению, на это потребуется 3-4 года.

В рамках развития туризма, планируется создать альпийскую деревню, построить новые гостиницы и отели, обеспечить все это точками общественного питания и сервисными службами. Помимо горнолыжного спорта туристы могут заняться зимней рыбалкой, сноубордингом. Оборудование можно будет взять на прокат.