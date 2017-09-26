ВИМ-Авиа налетела на грабли

Отсутствие уголовных дел против владельцев «Трансаэро» привело к повторению ситуации на рынке пассажирских авиаперевозок

Массовая отмена чартеров крупной российской авиакомпании ВИМ-Авиа стала неприятной неожиданностью для тысяч туристов, в одночасье лишившихся заслуженного отдыха. Но специалистам авиационной сферы уже давно было понятно, что прекращение деятельности этого перевозчика – всего лишь вопрос времени. Слишком уж буквально авиакомпания копировала бизнес-модель «Трансаэро», в конце концов доведшую ту до банкротства, и слишком демонстративно безнаказанными остались те, кто привел «Трансаэро» к катастрофе.

До последнего времени лайнеры ВИМ-Авиа совершали по несколько десятков чартерных рейсов в неделю, и их отмена вполне способна вызвать настоящий коллапс на рынке авиаперевозок, уверены в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По подсчетам экспертов этой организации, от прекращения полетов пострадают до 100 тысяч российских туристов и неопределенное количество иностранцев. 43 тысячи россиян, уже улетевших самолетами ВИМ-Авиа на отдых в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и Крит, рискуют на обратном пути столкнуться с неисполнением услуг перевозчиком.

Массовая отмена рейсов уже вызвала множество инцидентов. В частности, застрявшие в столичном аэропорту Домодедово 500 туристов из Китая невольно нарушили миграционный режим РФ. А пассажиры, рейсы которых из аэропорта Домодедово в турецкую Анталью ВИМ-Авиа задержала больше чем на сутки, остались без положенных по закону ваучеров на питание. Судя по всему, хаос будет нарастать и дальше, затрагивая все увеличивающееся количество людей.

Между тем нельзя не заметить, что сегодняшние проблемы ВИМ-Авиа и сценарий, по которому развиваются события, как две капли воды напоминают позапрошлогодний крах авиакомпании «Трансаэро». Напомним, что основными причинами банкротства одного из ведущих на тот момент российских авиаперевозчиков стали финансовые трудности, широкое применение демпинговых схем и использование устаревшего парка воздушных судов.

Ровно те же самые проблемы сегодня наблюдаются у ВИМ-Авиа. Показательна, например, ситуация в дальневосточном регионе: только за июнь месяц авиакомпания 12 раз более чем на пять часов задерживала вылет своих самолетов из Домодедово в Благовещенск.

- У "Вим-авиа" старый парк самолетов, и они дольше положенного срока проходят техническую и предполетную подготовку. Все это потом собирается в большой ком проблем, - пожаловались в министерстве транспорта Амурской области.

Действительно, по официальным данным, средний возраст самолетов авиаперевозчика сегодня достигает 19 лет. Даже у «Трансаэро» этот показатель был не столь зловещим – незадолго перед банкротством он составлял 16,9 года. А чем старше самолет, тем больше времени уходит на его обслуживание и подготовку к рейсу, причем возможны внештатные ситуации, на решение которых требуется сверхнормативное время. В итоге самолеты ВИМ-Авиа, точно так же, как прежде «Трансаэро», время от времени застревают в аэропортах на срок куда больше расчетного.

Другая проблема, роднящая обе авиакомпании – рискованные финансовые схемы. Ценовая политика, ведущаяся практически на грани демпинга, с одной стороны делает предложения от ВИМ-Авиа очень привлекательными для пассажиров, но с другой – ведет к регулярным задержкам платежей наземным службам и обусловленным этим сбоям в техническом обслуживании. Дошло до того, что представители туркомпаний даже начали отговаривать туристов от перелетов ВИМ-Авиа, требуя с них при выборе этого перевозчика специальную расписку. Агрессивная экспансия «Трансаэро» в прошлом также сопровождалась демпингом и нарастанием проблем с обслуживанием рейсов.

Эксперты уверены, что именно низкие тарифы стали причиной тяжелой финансовой ситуации в ВИМ-авиа, повлекшей за собой сложности с оплатой обязательств по топливу и заработной плате. А один из пилотов ВИМ-Авиа рассказал недавно, что ему уже полтора месяца задерживают зарплату.

Результат подобных действий оказался закономерен - прокуратура начала проверку деятельности перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров. Свою проверку состояния дел вокруг ВИМ-Авиа ведет и Росавиация.

Хочется верить, что действия регуляторов и надзорных органов помогут навести порядок в авиатранспортной отрасли и выявить истинных виновников возникшего хаоса. Хотя, к сожалению, решительные меры запоздали минимум на два года – ведь если бы тогда владельцев «Трансаэро» решительно призвали к ответу, ВИМ-Авиа сегодня, скорее всего, просто не стали бы доводить до столь прискорбного состояния.