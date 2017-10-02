В Госдуме решили смягчить законопроект о запрете хостелов в жилых домах

Депутаты Госдумы смягчат законопроект о запрете размещать хостелы в жилых домах, находящийся на рассмотрении в нижней палате парламента.

Как стало известно РБК, депутаты от «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев из комитета Госдумы по ЖКХ готовят поправки, разрешающие размещать хостелы в жилых домах при согласии жильцов.

Для открытия хостела, пояснил изданию Сидякин, нужно будет заручиться согласием двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома. Кроме того, пояснил он, право вето на организацию гостиницы должно быть и у жителей смежных помещений.

Уже работающим хостелам также придется в течение года после выступления поправок в силу получить согласие жильцов на работу гостиницы, сообщили РБК представители профильного комитета Госдумы. Это, подчеркнули собеседники издания, фактически легализует хостелы как вид гостиничных услуг.

Новые правила, по данным РБК, предполагается ввести к началу 2019 года, после чемпионата мира по футболу в России летом 2018 года.

Поправки к Жилищному кодексу, предусматривающие запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях, были внесены на рассмотрение Госдумы осенью 2015 года. Одним из авторов законопроекта была Галина Хованская. В первом чтении документ был одобрен в мае 2016 года, однако второе чтение назначено не было.

В сентябре, как стало известно РБК, прошло совещание у вице-премьера Дмитрия Козака, на котором обсуждался законопроект о хостелах. По итогам совещания было поручено подготовить поправки, разрешающие размещение таких гостиниц в жилых домах, и прописать механизм контроля над ними. В частности, рассказали изданию участники совещания, предлагалось не распространять конституционный принцип неприкосновенности жилища на хостелы, чтобы их могли проверять надзорные органы.