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Курортный сбор в Крыму хотят взимать только в пляжный сезон

18:45 25.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство Крыма обсуждает варианты взимания курортного сбора на полуострове. Закон о его введение местный парламент планирует принять в конце текущего года.

По словам главы комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, предполагается, что сбор будет действовать только в пляжный сезон – с 1 мая по 30 сентября. Осенью и зимой его не будут взимать вообще, что будет способствовать привлечению туристов на полуостров, передает ТАСС.

Кроме того, рассматриваются два варианта относительно суммы сбора. Согласно первому, турист будет платить 10 рублей в сутки. Второй вариант предусматривает размер сбора в 300 рублей с человека, но при этом не будет учитываться срок пребывания туриста в Крыму.

Курортный сбор вводится в качестве эксперимента, который рассчитан на период с 2018 по 2022 годы. Согласно принятому в июле закону, взиматься он будет в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства направят на развитие туристической инфраструктуры в данных регионах.
 

Темы: Крым, Туристические маршруты и направления, Россия, Налогообложение в России
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Комментарии читателей
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25.10.2017, 22:38
Гость: Курортный сбор

Надо взимать со всех жителей Крыма-они же на курорте живут!
25.10.2017, 22:01
Гость: Lelik

Что-то не слышно победных реляций об увеличении турпотока в текущем году. Так ли уж нужен этот курортный сбор, а затраты на его администрирование посчитали ? как бы за его администрирование еще доплачивать не пришлось.
25.10.2017, 20:59
Гость: Сергей Ярославль

Я лично принципиально не буду платить дань только лишь за пребывание в каком-либо регионе России. Лучше воздержусь от поездок в такие регионы – останусь дома или поеду за границу.
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