Курортный сбор в Крыму хотят взимать только в пляжный сезон

Правительство Крыма обсуждает варианты взимания курортного сбора на полуострове. Закон о его введение местный парламент планирует принять в конце текущего года.

По словам главы комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, предполагается, что сбор будет действовать только в пляжный сезон – с 1 мая по 30 сентября. Осенью и зимой его не будут взимать вообще, что будет способствовать привлечению туристов на полуостров, передает ТАСС.

Кроме того, рассматриваются два варианта относительно суммы сбора. Согласно первому, турист будет платить 10 рублей в сутки. Второй вариант предусматривает размер сбора в 300 рублей с человека, но при этом не будет учитываться срок пребывания туриста в Крыму.

Курортный сбор вводится в качестве эксперимента, который рассчитан на период с 2018 по 2022 годы. Согласно принятому в июле закону, взиматься он будет в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства направят на развитие туристической инфраструктуры в данных регионах.

