Россиянам предложили многомиллионый тур на Соловки

В Архангельской области разработан уникальный ледокольный тур, сообщает ТАСС со ссылкой на члена правления Архангельской региональной туристической ассоциации Сергея Никулина.

Ледокольный тур из Архангельска на Соловецкие острова возможен один или два раза в год, когда действующие ледоколы «Капитан Евдокимов» и «Капитан Чадаев» не находятся в работе. Отмечается, что наиболее реально провести такой тур в январские праздники, когда лед еще тонкий.

Тур рассчитан на три-четыре дня. Ледокол пройдет по неколотому льду рукава Кузнечиха реки Северная Двина вдоль береговой линии Архангельска до грузового порта «Экономия». Далее планируется остановка на выходе из реки в Белое море у острова Мудьюг, а затем — переход на Соловецкие острова, где туристам предложат провести целый экскурсионный день. Далее можно либо вернуться в Архангельск, либо продлить маршрут до Онеги с посещением Кий-острова.

Всего тур рассчитан на группу до 10 человек. Стоимость составит около 2 млн. рублей в сутки. «Это VIP-тур. Но по нашему опыту есть категория туристов из России, которые могут себе это позволить», - прокомментировал Никулин.

В Архангельской области есть опыт проведения экспидиционных туров с использованием ледоколов. В частности, во время круиза на Северный полюс в летнее время на атомном ледоколе «50 лет Победы» туристы посещают архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Первый ледокольный тур на Соловецкие острова планируется провести уже предстоящей зимой.