В московской усадьбе Деда Мороза пройдёт празднование его Дня рождения

18 ноября в московской усадьбе Деда Мороза пройдёт традиционный праздник, на котором соберутся гости и сказочные персонажи для совместного поздравления зимнего волшебника.

Фото предоставлено пресс-службой Усадьбы Деда Мороза

Сколько ему лет точно неизвестно. А дата рождения - 18 ноября - выбрана потому, что по легенде в этот день вступает в свои права настоящая зима в Великом Устюге - официальной резиденции российского Деда Мороза с 1999 года.

В московской усадьбе в этот день состоится большое торжество.

В 15.00 на Изумрудной площади Усадьбы пройдут интерактивные игры, которые не дадут замерзнуть гостям праздника.

В 15.45 начнется сказочное представление. На главной сцене появятся знакомые с детства персонажи: Снегурочка, Царевна-лягушка, Жар-птица, Садко, Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Царевна-Лебедь и многие другие! В ходе увлекательного действия зрители вместе с героями сказок подготовят для Дедушки Мороза самый вкусный именинный торт.

В программе торжества - и развлекательная программа. Поддерживать праздничное настроение будет музыка группы «ИВАНЧАЙ», шоу 3-х кратного чемпиона мира по фигурному катанию – Виталия Опекана и Елены Калашниковой, огненное представление, впечатляющие номера цирковых артистов, крио-шоу ученого кота и другие.

Посетители не останутся без подарка: Дед Мороз подготовил волшебный «чудо-шар», в котором каждый сможет загадать заветное желание!

Вход свободный

Как добраться:

Адрес московской усадьбы: Волгоградский проспект, владение 168Д

Проезд: метро «Кузьминки», первый вагон из центра, в подземном переходе — направо, из перехода — по лестнице налево. Автобус № 169, 169к «Госпиталь ветеранов войн №2» (конечная);

метро «Выхино», первый вагон из центра, в подземном переходе — направо, Автобус № 209 или маршрутное такси № 209 до конечной остановки «138-й квартал Выхино».