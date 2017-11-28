Россиян предупредили об исчезновении «горящих туров»

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила о возможном исчезновении с российского рынка так называемых «горящих туров», пишет «Интерфакс».

Как считают специалисты, это произойдет уже летом 2018 года. Причиной ухода «горящих туров» с рынка станет подорожание чартерной перевозки.

«Стоимость чартерной перевозки в летнем сезоне может вырасти из-за значительного увеличения цен на авиатопливо в России, недостатка самолетов и снижения конкуренции», - отмечают они.

В АТОР напомнили, что в октябре прекратила деятельность авиакомпания «ВИМ-Авиа», в парке которой было 20 авиалайнеров. Нехватка самолетов приведет к тому, что туроператоры будут продавать туристические путевки по их реальной стоимости.

Чтобы избежать переплаты на летние туристические маршруты, специалисты советуют планировать эти поездки сейчас, когда можно забронировать места в популярных отелях и авиабилеты по приемлемым ценам.

«В любом случае, с учетом сложившейся ситуации, туристам не следует ожидать снижения цен по массовым направлениям ближе к летнему сезону», - резюмируют аналитики.