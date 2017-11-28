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Россиян предупредили об исчезновении «горящих туров»

14:35 28.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила о возможном исчезновении с российского рынка так называемых «горящих туров», пишет «Интерфакс».

Как считают специалисты, это произойдет уже летом 2018 года. Причиной ухода «горящих туров» с рынка станет подорожание чартерной перевозки.

«Стоимость чартерной перевозки в летнем сезоне может вырасти из-за значительного увеличения цен на авиатопливо в России, недостатка самолетов и снижения конкуренции», - отмечают они.

В АТОР напомнили, что в октябре прекратила деятельность авиакомпания «ВИМ-Авиа», в парке которой было 20 авиалайнеров. Нехватка самолетов приведет к тому, что туроператоры будут продавать туристические путевки по их реальной стоимости.

Чтобы избежать переплаты на летние туристические маршруты, специалисты советуют планировать эти поездки сейчас, когда можно забронировать места в популярных отелях и авиабилеты по приемлемым ценам.

«В любом случае, с учетом сложившейся ситуации, туристам не следует ожидать снижения цен по массовым направлениям ближе к летнему сезону», - резюмируют аналитики.

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Развитие туризма и гостиничного бизнеса, Российский и зарубежный туристические рынки , Статистические данные и прогнозы в области туризма, Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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28.11.2017, 16:41
Гость: Да

это просто бизнес-накат.
28.11.2017, 15:59
Гость: Ганц

"туроператоры будут продавать туристические путевки по их реальной стоимости"

Это же мошеничество какое то, то есть, я на сколько заплатил - настолько и улечу?, и никакой халявы?, и никто не компенсирует?, а как же быть с моей верой в деда мороза?
28.11.2017, 15:12
Гость: специалисты советуют

планировать эти поездки сейчас
-- Ага! Плавали, знаем! Потом Вовочка позакрывает въезд в "запланированные" страны и кто будет отвечать? Как всегда, Александр Сергеевич?
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