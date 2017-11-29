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С 1 мая 2018 года в Крыму вводится курортный сбор

13:54 29.11.2017
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
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С 1 мая 2018 года в Крыму вводится курортный сбор в размере 10 рублей за каждые сутки проживания.

Соответствующий закон был принят государственным советом Крыма.

В документе указан перечень лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора: направляемые на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования; лица, имеющие место жительства (регистрацию) на территории Республики Крым.

Данный эксперимент решено проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября. В нем примут участие Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

Также в законопроекте был определен порядок и сроки перечисления курортного сбора в бюджет республики, порядок представления сведений о ходе эксперимента в Совет министров Крыма и Государственный Совет.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о взимании курортного сбора в четырех регионах страны. За пользование курортной инфраструктурой граждане будут платить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Темы: Крым, Новости туризма и туристической отрасли
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 20:56
Гость: SL

А вы думали Крым захватили для простых смертных? Как бы не так! Там уже рогозинская женушка, при полном одобрении болтуна и сказочника, спокойно вырубает парки имеющие статус всемирных достояний и ведет там коммерческое строительство, чего не было при Украине.
29.11.2017, 19:57
Гость: В Крыму народ при советской власти

настроил здравницы.
Теперь воры и паразиты стригут с них бабло.
29.11.2017, 19:42
Гость: ира

подобный сбор есть во многих европейских странах. В чем проблема?
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