С 1 мая 2018 года в Крыму вводится курортный сбор в размере 10 рублей за каждые сутки проживания.

Соответствующий закон был принят государственным советом Крыма.

В документе указан перечень лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора: направляемые на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования; лица, имеющие место жительства (регистрацию) на территории Республики Крым.

Данный эксперимент решено проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября. В нем примут участие Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

Также в законопроекте был определен порядок и сроки перечисления курортного сбора в бюджет республики, порядок представления сведений о ходе эксперимента в Совет министров Крыма и Государственный Совет.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о взимании курортного сбора в четырех регионах страны. За пользование курортной инфраструктурой граждане будут платить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года.