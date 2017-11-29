В Крыму заявили о росте турпотока с Украины

Туристический поток в Крым с Украины в 2017 году составил 800 тысяч человек, что больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Угрозы за посещения Крыма на Украине поступают на протяжении уже нескольких лет, но, несмотря на это, количество отдыхающих только растет. Понятно, что это нервирует и злит украинскую власть, но украинцы приезжали и будут приезжать, здесь их всегда встречают гостеприимно", — сказал глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Украинцы не боятся ехать в Крым. Мы также ждем туристов на новогодние праздники. Это главный показатель для нас", — подчеркнул он.

В то же время в августе сообщалось, что в январе-июле 2017 года Крым посетили около 2,86 миллиона туристов, что на 5,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что в Крыму планируют создать винные маршруты. Таким образом власти намерены компенсировать спад турпотока в межсезонье, а в перспективе сделать крымские курорты круглогодичными.