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В Крыму заявили о росте турпотока с Украины

12:45 29.11.2017
© KM.RU, Святослав Князев
© KM.RU, Святослав Князев
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Туристический поток в Крым с Украины в 2017 году составил 800 тысяч человек, что больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Угрозы за посещения Крыма на Украине поступают на протяжении уже нескольких лет, но, несмотря на это, количество отдыхающих только растет. Понятно, что это нервирует и злит украинскую власть, но украинцы приезжали и будут приезжать, здесь их всегда встречают гостеприимно", — сказал глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Украинцы не боятся ехать в Крым. Мы также ждем туристов на новогодние праздники. Это главный показатель для нас", — подчеркнул он.

В то же время в августе сообщалось, что в январе-июле 2017 года Крым посетили около 2,86 миллиона туристов, что на 5,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что в Крыму планируют создать винные маршруты. Таким образом власти намерены компенсировать спад турпотока в межсезонье, а в перспективе сделать крымские курорты круглогодичными.

Темы: Крым, Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 18:41
Гость: Ага

До сих пор Крым чистят от такого "сервиса". Всё загадили хохлы, до такой степени, что еще долго аукаться будет.
Ну а порохоботам ничего доказывать не нужно, им правда не нужна, они не для этого на российские форумы ходят, а гадить, как гадили в Крыму.
29.11.2017, 18:37
Гость: Нда...клиника.

Пацаненок, возможность это не безвиз, это деньги, которых у вас хохлов -НЕТ.
А потому отдохнуть в Крыму дикарями или в частном секторе с минимумом удобств, для укров гораздо дешевле и доступнее, чем отдых на лазурном берегу.
Сейчас Крым В РАЗЫ лучше , чем при вас, когда вы его захламили и заср...ли.
29.11.2017, 15:15
Гость: Океанограф

А при хохлах, сервис был лучше?
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