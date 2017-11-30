]]> ]]>
Главная Туризм Новости

Введение курортного сбора в Крыму могут отложить на год

19:45 30.11.2017
Фото с сайта dialoginfo.org
Фото с сайта dialoginfo.org
Материалы по теме:

Взимание курортного сбора в Крыму может начаться на год позже – в 2019-м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Константина Бахарева.

По его словам, инициатива исходит от ассоциаций отельеров и туроператоров Крыма. «Это предложение заслуживает очень серьезного экспертного обсуждения и проработки», - отметил парламентарий.

Депутат добавил, что для отсрочки введения курортного сбора имеется ряд причин. В частности, речь идет о транспортной доступности Крыма. В 2019 году она повысится, благодаря федеральной трассе «Таврида» и мосту через керченский пролив.

Кроме того, Бахарев считает целесообразным посмотреть, как эксперимент проходит в других регионах, чтобы учесть и исключить возможные ошибки.

Ранее сообщалось, что власти Крыма приняли закон о введении курортного сбора. Согласно документу, взимание налога начнется в 2018 году. Туристы должны будут уплачивать его с мая по сентябрь в размере 10 рублей в сутки.
 

Темы: Крым, Туристические маршруты и направления, Россия, Налогообложение в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2017, 23:35
Гость: Василий

А при хохлах был курортный сбор?
30.11.2017, 22:45
Гость: Просто для крымчан

Он неподъемный - с каждого жителя включая младенцев, за жизнь на курорте.
30.11.2017, 20:12
Гость: Турист

Что,нес кого брать? Никто не поехал и не поедет в "крымнаш".
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.