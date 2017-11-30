Введение курортного сбора в Крыму могут отложить на год

Взимание курортного сбора в Крыму может начаться на год позже – в 2019-м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Константина Бахарева.

По его словам, инициатива исходит от ассоциаций отельеров и туроператоров Крыма. «Это предложение заслуживает очень серьезного экспертного обсуждения и проработки», - отметил парламентарий.

Депутат добавил, что для отсрочки введения курортного сбора имеется ряд причин. В частности, речь идет о транспортной доступности Крыма. В 2019 году она повысится, благодаря федеральной трассе «Таврида» и мосту через керченский пролив.

Кроме того, Бахарев считает целесообразным посмотреть, как эксперимент проходит в других регионах, чтобы учесть и исключить возможные ошибки.

Ранее сообщалось, что власти Крыма приняли закон о введении курортного сбора. Согласно документу, взимание налога начнется в 2018 году. Туристы должны будут уплачивать его с мая по сентябрь в размере 10 рублей в сутки.

