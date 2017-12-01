Курортный сбор в Крыму начнут взимать в установленный срок

Власти Крыма не планируют переносить сроки введения курортного сбора. Местные законодатели никаких предложений о поправках в принятый ими нормативный акт не получали.

«Дата введения остается прежней – 1 мая 2018 года». – цитирует ТАСС главу комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев заявил о том, что начало эксперимента по взиманию сбора может быть перенесено на 2019 год. По его словам, инициатива исходила от отельеров и туроператоров Крыма. Парламентарий также отметил, что взимание сбора целесообразно отложить до повышения транспортной доступности крымский курортов – введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив и федеральной трассы «Таврида».

Согласно принятому в Крыму закону, курортный сбор составит 10 рублей в сутки с человека и будет взиматься с мая по сентябрь. От уплаты сбора освобождаются несовершеннолетние туристы, местные жители и еще ряд категорий граждан.

