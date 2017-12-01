]]> ]]>
Главная Туризм Новости

Курортный сбор в Крыму начнут взимать в установленный срок

20:45 1.12.2017
Фото с сайта crimea.ru
Фото с сайта crimea.ru
Материалы по теме:

Власти Крыма не планируют переносить сроки введения курортного сбора. Местные законодатели никаких предложений о поправках в принятый ими нормативный акт не получали.

«Дата введения остается прежней – 1 мая 2018 года». – цитирует ТАСС главу комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев заявил о том, что начало эксперимента по взиманию сбора может быть перенесено на 2019 год. По его словам, инициатива исходила от отельеров и туроператоров Крыма. Парламентарий также отметил, что взимание сбора целесообразно отложить до повышения транспортной доступности крымский курортов – введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив и федеральной трассы «Таврида».

Согласно принятому в Крыму закону, курортный сбор составит 10 рублей в сутки с человека и будет взиматься с мая по сентябрь. От уплаты сбора освобождаются несовершеннолетние туристы, местные жители и еще ряд категорий граждан.
 

Темы: Крым, Туристические маршруты и направления, Россия, Налогообложение в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.12.2017, 08:25
Гость: Ray Bloom

Хотел поехать - теперь шиш.
02.12.2017, 03:49
Гость: пенсионер

Что с курортным сбором, что без него, я, на свою в 22 тысячи рублей, не могу выбраться из Хабаровска.
02.12.2017, 01:11
Гость: Макар

Ищут. Ищут и находят новые способы отьема денег.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.