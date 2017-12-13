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Москва попала в сотню самых дорогих для иностранцев городов мира

16:10 13.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Москва вошла в сотню самых дорогих городов мира для проживания иностранцев, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования международной консалтинговой компании ECA International.

Российская столица заняла в рейтинге 65 место, поднявшись на 53 места по сравнению с 2016 годом. Москва обогнала такие города, как Лондон и Рио-де-Жанейро. Стоимость проживания в британской столице за последние 12 месяцев существенно подешевела и она расположилась на 139-м месте, а бразильская столица занимает 120 строчку.

По мнению специалистов, рост стоимости проживания в Москве связан с укреплением рубля.

Первая десятка самых дорогих городов мира для иностранцев выглядит следующим образом: Луанда, Хартум, Цюрих, Женева, Базель, Берн, Осло, Токио, Гонконг, Ставангер.

Отмечается, что рейтинг составлен на основе сравнения потребительской корзины товаров и услуг. 

Темы: Москва, Рейтинги, Рейтинги и премии в туристической отрасли
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 21:06
Гость: о?

ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ? Если город ДОРОГОЙ, ТО ЭТО ЗНАЧИТ ЛЮДЯМ ТАМ ЖИТЬ НЕ ПОКАРМАНУ! Теперь ПОДСЧИТАЕМ ТАК ЛИ УЖ И ДОРОГО В МОСКВЕ туристу. Гостинницы с европейскими удобствами 2-3 звезды в Москве стоят от 20 евро, а в РИМЕ, ПАРИЖЕ, КЁЛЬНЕ, БЕРЛИНЕ, ЛОНДОНЕ, АМСТЕРДАМЕ ОТ 50! РЕСТОРАНЫ, КАФЕ И СТОЛОВЫЕ В МОСКВЕ НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ! Продукты в магазинах тоже. Билеты в музеи НАМНОГО дешевле! Так ЧТО же дорогого в Москве? ПРОСТИТУКИ? Тоже наверное ДЕШЕВЛЕ! Татры очень дешевы, но ТАКОЕ ЖЕ ДЕРЬМО КАК И В ЕВРОПЕ. "УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ"?! ЗА МЕСЯЦ РУБЛЬ УПАЛ С 64 за евро до 70, т.е. ВСЁ В МОСКВЕ ПОДЕШЕВЕЛО ДЛЯ ТУРИСТА! Если в Москве по СРАВНЕНИЮ С СССР НЕТ БОЛЬШЕ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ, ТО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО МОСКВА ДОРОГАЯ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПОСЕЩАТЬ МУЗЕИ, КОТОРЫХ В Европе НАВАЛОМ, ЭЙЧ ЭНД ЭМ, ВЕБЕР, БОНИТА И ПР. ДЕРЬМО, КОТОРОГО В ЕВРОПЕ НАКАЖДОМ УГЛУ!КТО ПЕЙСАЛ ЭТУ НЕБЫЛИЦУ, ДОЛЖЕН СЕСТЬ В ТЮРЬМУ!
13.12.2017, 20:58
Гость: ВВВ

А в СПб, цены ещё выше...
13.12.2017, 19:52
Гость: Тавтология

кто в Москве определяет стоимость проживания? А шо, для иностранцев отдельные привилегии по проживанию? Они больше за еду платят или съём квартиры , чем например сами москвичи или приезжий новгородец или бурят? Что за чушь? Стоимость жизни в Москве определяются доходами её жителей и она одинакова для всех.
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