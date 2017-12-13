Москва попала в сотню самых дорогих для иностранцев городов мира
Москва вошла в сотню самых дорогих городов мира для проживания иностранцев, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования международной консалтинговой компании ECA International.
Российская столица заняла в рейтинге 65 место, поднявшись на 53 места по сравнению с 2016 годом. Москва обогнала такие города, как Лондон и Рио-де-Жанейро. Стоимость проживания в британской столице за последние 12 месяцев существенно подешевела и она расположилась на 139-м месте, а бразильская столица занимает 120 строчку.
По мнению специалистов, рост стоимости проживания в Москве связан с укреплением рубля.
Первая десятка самых дорогих городов мира для иностранцев выглядит следующим образом: Луанда, Хартум, Цюрих, Женева, Базель, Берн, Осло, Токио, Гонконг, Ставангер.
Отмечается, что рейтинг составлен на основе сравнения потребительской корзины товаров и услуг.