Москва попала в сотню самых дорогих для иностранцев городов мира

Москва вошла в сотню самых дорогих городов мира для проживания иностранцев, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования международной консалтинговой компании ECA International.

Российская столица заняла в рейтинге 65 место, поднявшись на 53 места по сравнению с 2016 годом. Москва обогнала такие города, как Лондон и Рио-де-Жанейро. Стоимость проживания в британской столице за последние 12 месяцев существенно подешевела и она расположилась на 139-м месте, а бразильская столица занимает 120 строчку.

По мнению специалистов, рост стоимости проживания в Москве связан с укреплением рубля.

Первая десятка самых дорогих городов мира для иностранцев выглядит следующим образом: Луанда, Хартум, Цюрих, Женева, Базель, Берн, Осло, Токио, Гонконг, Ставангер.

Отмечается, что рейтинг составлен на основе сравнения потребительской корзины товаров и услуг.