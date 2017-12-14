Тульский пряник претендует на включение в список ЮНЕСКО

Россия намерена добиться включения тульского пряника в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом «Российской газете» рассказала замглавы Минкультуры Алла Манилова.

«Мы активно думаем о том, чтобы рассказать о российской кухне всему миру, используя взрывной интерес к гастрономическому туризму», - пояснила она. По словам чиновницы, России есть, что предложить туристам с точки зрения гастрономии, поскольку на ее территории проживают порядка 200 народов.

В пресс-службе правительства Тульской области ТАСС сообщили, что пряник включен в перечень продуктов, которые будут продаваться на стадионах во время матчей ЧМ-2018 по футболу. «Кондитерской фабрикой «Ясная поляна» разработан пряник весом 140 граммов, на нем изображена матрешка, ее нижняя часть выполнена в виде футбольного мяча», - цитирует агентство сообщение пресс-службы. Предполагается, что на каждом стадионе будет продано от трех до шести тысяч тульских пряников.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» внесла кондитерское изделие в бортовое меню самолетов, вылетающих из Москвы.

