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Туроператоры назвали сроки возобновления полетов на курорты Египта

18:00 14.12.2017
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Хургада и Шарм-эш-Шейх будут доступны российским туристам через один-два месяца после открытия авиасообщения с Каиром. Об этом заявил гендиректор TUI Россия и СНГ Тарас Демура, сообщает РИА «Новости».

«После того как откроют Каир, мы будем понимать, что примерно через месяц или два будет открыта Хургада», - сказал он.

Эксперт предположил, что отдельные операторы «сделают ставку на Каир, на то, чтобы пакетировать через Каир египетские курорты». Однако такие туры, по его словам, будут дорогими и массового спроса на них ожидать не стоит.

Демур полагает, что возобновление авиасообщения с Киром следует рассматривать как промежуточный этап перед открытием египетских курортов. Поэтому большинство туроператоров будут ждать именно этого шага российских властей.

В начале недели президент России Владимир Путин заявил, что РФ в целом готова возобновить прямое авиасообщение с Египтом, приостановленное после катастрофы авиалайнера «Когалымавиа» над Синаем в конце ноября 2015 года. В Минтрансе России предположили, что первый рейс из Москвы в Каир может состояться в феврале 2018 года.
 

Темы: Россия, Египет, Туристические маршруты и направления
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14.12.2017, 20:23
Гость: Не боись!

Пока Вовочка не забабахает в Египте военную базу рядом с границей Ливии - не видать вам египетских курортов, как своих ушей.
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