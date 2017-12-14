Туроператоры назвали сроки возобновления полетов на курорты Египта

Хургада и Шарм-эш-Шейх будут доступны российским туристам через один-два месяца после открытия авиасообщения с Каиром. Об этом заявил гендиректор TUI Россия и СНГ Тарас Демура, сообщает РИА «Новости».

«После того как откроют Каир, мы будем понимать, что примерно через месяц или два будет открыта Хургада», - сказал он.

Эксперт предположил, что отдельные операторы «сделают ставку на Каир, на то, чтобы пакетировать через Каир египетские курорты». Однако такие туры, по его словам, будут дорогими и массового спроса на них ожидать не стоит.

Демур полагает, что возобновление авиасообщения с Киром следует рассматривать как промежуточный этап перед открытием египетских курортов. Поэтому большинство туроператоров будут ждать именно этого шага российских властей.

В начале недели президент России Владимир Путин заявил, что РФ в целом готова возобновить прямое авиасообщение с Египтом, приостановленное после катастрофы авиалайнера «Когалымавиа» над Синаем в конце ноября 2015 года. В Минтрансе России предположили, что первый рейс из Москвы в Каир может состояться в феврале 2018 года.

