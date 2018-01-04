Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с Египтом. Он разрешает полеты пока только в Каир и снимает ограничения на продажу туров в этот город.

Переговоры по открытию авиасообщения с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх запланированы на апрель. Авиакомпании уже начали готовиться к полетам и бронировать слоты. На возобновление регулярных рейсов не потребуется много времени, говорил ранее глава Минтранса Максим Соколов.

При этом Российский союз туриндустрии не ожидает массовых продаж туров в Египет, пишет РГ.

"Сняты рекомендации туроператорам воздерживаться от продажи турпродукта с воздушной перевозкой в столицу страны. При этом в тексте документа не упоминаются курорты Красного моря - Хургада и Шарм-эль-Шейх", - сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Непосредственно Каир, по ее словам, не является массовым турпродуктом. А значит, ожидать большого спроса на него со стороны российских туристов не стоит. Даже если будет разрешен внутренний перелет или трансфер на автобусе из Каира на египетские курорты, такой турпродукт вряд ли будет сильно востребован, уверена представитель РСТ.

Регулярное авиасообщение с Египтом было прервано в 2015 году после гибели российского A321 над Синайским полуостровом. Взрыв самолета был квалифицирован как теракт.