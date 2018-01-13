Названы страны, куда сотрудникам МВД РФ разрешили выезжать на отдых

Утвержден список зарубежных стран, куда могут поехать на отдыхе сотрудники МВД, включая гражданских служащих, и где их пребывание там будет безопасным. Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Владимир Колокольцев.

Согласно распоряжению главы МВД России, зарубежные страны признаются безопасными для сотрудников министерства внутренних дел, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки».

В список, утвержденный главой МВД, вошли 13 стран: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Южная Осетия.

Отпуска будут предоставляться после подачи сотрудниками органов внутренних дел РФ и гражданскими служащими рапортов либо заявлений на выезд из Российской Федерации, пишет ИА REGNUM.

Кроме того, сотрудникам МВД не рекомендуется выезжать в те страны, с которыми у США есть соглашения об экстрадиции.

Из пляжных направлений в списке представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам.

Азербайджан, Узбекистан и Армения — это страны преимущественно экскурсионного направления.

В Белоруссию в основном едут отдыхать в санаториях. Туры в Казахстан и Киргизию слабо представлены в российских турагентствах, а в Южную Осетию и Таджикистан — практически не представлены.