]]> ]]>
Главная Туризм Новости

Названы страны, куда сотрудникам МВД РФ разрешили выезжать на отдых

13:08 13.01.2018
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Утвержден список зарубежных стран, куда могут поехать на отдыхе сотрудники МВД, включая гражданских служащих, и где их пребывание там будет безопасным. Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Владимир Колокольцев.

Согласно распоряжению главы МВД России, зарубежные страны признаются безопасными для сотрудников министерства внутренних дел, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки».

В список, утвержденный главой МВД, вошли 13 стран: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Южная Осетия.

Отпуска будут предоставляться после подачи сотрудниками органов внутренних дел РФ и гражданскими служащими рапортов либо заявлений на выезд из Российской Федерации, пишет ИА REGNUM.

Кроме того, сотрудникам МВД не рекомендуется выезжать в те страны, с которыми у США есть соглашения об экстрадиции.

Из пляжных направлений в списке представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам.

Азербайджан, Узбекистан и Армения — это страны преимущественно экскурсионного направления.

В Белоруссию в основном едут отдыхать в санаториях. Туры в Казахстан и Киргизию слабо представлены в российских турагентствах, а в Южную Осетию и Таджикистан — практически не представлены.

Темы: МВД России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.01.2018, 22:16
Гость: однозначно

прекрасное меню.А,те кто подобрал этот винегрет сами то куда ездят?Никак в КНДР?А в целом я согласен,сотрудникам ГИБДД-только к сябрам,и не только на отдых,но и с учебной целью тоже.
13.01.2018, 21:10
Гость: РН

ЛНР, ДНР :)
13.01.2018, 19:02
Гость: Поручик

У нас одному полковнику МВД нужно было срочно поехать в Турцию для бизнеса, он подрабатывал в одной охраной фирме. Он был не выездной, но ему знающие люди подсказали, что самое быстро это сделать через турфирму у них есть связи, нужно только им принести загран паспорт, 4 фотки 3х4 и заплатить в районе $500. И на следующий день уже все готово многоразовая виза в любую страну и все разрешающие штампы в паспорте. Он и принес им свои фотки в военной форме, других у него не было.
Все комментарии (15)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.