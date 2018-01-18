Задержанный в Канкуне самолет приземлился во Внуково

Задержанный более чем на сутки в Мексике самолет авиакомпании «Россия» приземлился во Внуково.

Согласно открытым данным, самолет приземлился в 8:55. На его борту находились более 500 российских туристов.

Ранее в СМИ появилась информация, что рейс авиакомпании «Россия» с более чем 500 пассажирами не может вылететь из Канкуна в Москву из-за долгов перевозчика за стоянку в мексиканском аэропорту. Позднее компания опровергла информацию о задолженности.

В авиакомпании пояснили, что по требованию эмиграционного контроля Мексики на рейсе должны были быть депортированы четыре гражданина Армении, из-за чего аэропорт не дал разрешение на вылет лайнера, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь министерство транспорта Российской Федерации поручило Росавиации и Ространснадзору выяснить причины задержки и принять безотлагательные меры по возврату туристов с мексиканского курорта, а авиакомпании «Россия» провести работу по размещению и оповещению туристов о времени вылета. Помимо этого, авиационные власти РФ совместно со своими мексиканскими коллегами проведут переговоры по выявлению причин и недопущению подобных ситуаций в будущем.