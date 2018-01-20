Госдума приняла закон об обязательной классификации гостиниц

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по принципу «звездности».

Как пишет РИА Новости, утверждать классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будут государственные органы, ответственные за туристическую сферу. Аттестат таких организаций будет действовать три года. Они смогут работать по всей России. Перечень их будет вести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Документ предусматривает обязательное присвоение гостиницам определенного числа «звезд» в соответствии с уровнем сервиса, предоставляемого гостиницей. С 2019 года под закон попадут отели с количеством номеров более 50, с 2020 года — более 15 номеров, а с 2021 года — все остальные.

Ранее классификация по принципу «звездности» велась добровольно. Закон также запрещает гостинице работать, если ей не присвоена определенная категория. Целью проекта является повышение качества услуг в отрасли.

«Сегодня больше половины рынка находится в тени. Мелкие игроки не платят налоги, не хотят оказывать качественные услуги, не получают свидетельства об аккредитации… Мы хотим, чтобы турист получал хорошую и качественную услугу за вменяемые деньги», - прокомментировал документ глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.