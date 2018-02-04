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Летевшие в Таиланд российские туристы застряли в Индии

20:07 4.02.2018
Фото с сайта atorus.ru
Фото с сайта atorus.ru
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Около 400 российских туристов, летевших на Пхукет (Таиланд), застряли в индийской столице Нью-Дели из-за поломки самолета.

Речь идет о пассажирах рейса 2477, выполнявшегося самолетом Boeing 767 авиакомпании Nordwind. По техническим причинам лайнеру пришлось совершить посадку в индийском аэропорту, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пассажиры самолета после посадки провели более девяти часов на борту из-за визовых формальностей. После этого их расселили по трем отелям.

Поскольку устранить неисправность силами служащих аэропорта невозможно, авиакомпания решила направить в Индию два резервных борта – Boeing 737 и А321.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Михаил Воробьев рассказал ТАСС, что из-за сложных метеоусловий в Москве вылет указанных самолетов задерживается. В связи с этим туристам придется переночевать в Нью-Дели.
 

Темы: Россия, Индия, Российские туристы, Туристические маршруты и направления
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04.02.2018, 23:44
Гость: blog2038

"Летевшие в Таиланд российские туристы застряли в Индии"
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