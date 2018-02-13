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Аэрофлот ужесточит контроль за провозом ручной клади из-за жалоб пассажиров

11:33 13.02.2018
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 С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.

Контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

На регистрации пассажир обязан предъявить весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади.

При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест.

Если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным ПАО «Аэрофлот», пассажир обязан сдать ручную кладь в качестве регистрируемого багажа. 

В случае выявления нарушений норм провоза багажа и при отказе пассажира оплатить провоз багажа, если его бесплатная норма превышена,  ПАО «Аэрофлот» оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке.

Аэрофлот особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением.

Специальная система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна. Размер багажных полок устанавливается производителями воздушных судов. Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне воздушного судна. Это, в конечном счете, оказывает отрицательное воздействие на уровень комфорта пассажиров в салоне воздушного судна и безопасность полетов, отметили в авиакомпании.

Темы: Авиасообщение в России, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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13.02.2018, 17:15
Гость: www

С турецких авиалинии пример беру, там можно салон с пассажирами сфоткать и сразу на билборд как рекламу разместить, ни у кого ничего узлом под головои не скручено, и под сиденье не затолкано. А Аэрофлот, это реальные мешколеты. Как будто его цивилизация не коснулась, пакистанские грузовики в воздухе.
13.02.2018, 16:43
Гость: shurff

Наконец-то. А то задолбали "хитропопые" пассажиры, которые рюкзаки в пол человеческого роста и чемоданы в 2/3 роста проносят в салон ручной кладью. Потом пыхтя, кряхтя и пердя засовывают их на полки, иногда роняя на головы пассажиров. Зимой куртку снять не возможно и в полку положить, мест нет.
13.02.2018, 16:12
Гость: о?

А ТЕБЕ МОЖНО ПЕНЯТЬ? Ни КОЛЯЙ эССэсовец известен ДОЙЧЛЯНСКИМИ ВЫПАДАМИ, А ТЫ С НЕГО ПРИМЕР БЕРЕШЬ?
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