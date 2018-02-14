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Туристический маршрут «Золотое кольцо» пополнился новым городом

21:17 14.02.2018
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Город Углич вошел в состав туристического маршрута «Золотое кольцо». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Ярославской области Дмитрия Миронова.

«Это большая победа всех угличан. Поздравляю! Уверен, что вхождение в один из самых популярных маршрутов мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития», - цитирует агентство его запись в соцсетях.

Углич стал девятым городом «Золотого кольца». Вместе с ним в состав старейшего туристического маршрута страны входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Идея включения Углича в «Золотое кольцо» была высказана главой администрации города Светланой Ставицкой во время встречи президента России Владимира Путина с участниками Форума малых городов и исторических поселений.

Углич основан предположительно в 937 году. Впервые упоминается в летописях в 1148 году. В нем есть свой кремль. В число достопримечательностей также входят церковь царевича Дмитрия «на крови», Спасо-Преображенский собор, Воскресенский монастырь и ряд других храмов.
  

Темы: Россия, Ярославская область, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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15.02.2018, 06:25
Гость: Евгений В

Родился в Ярославле. Бывал в Угличе, Тутаеве, Курбе, Гаврилов Яме, Заволжье. Очень рад!!! Все эти города, еще надо бы включить Вологду, Киров (пусть не в Золотое кольцо, но в Золотую Россию)) - настоящая история русской России и люди там заметно отличаются от других регионов РФ.
14.02.2018, 21:49
Гость: Владимир Владимирович

с Углича и надо было начинать
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