Туристический маршрут «Золотое кольцо» пополнился новым городом

Город Углич вошел в состав туристического маршрута «Золотое кольцо». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Ярославской области Дмитрия Миронова.

«Это большая победа всех угличан. Поздравляю! Уверен, что вхождение в один из самых популярных маршрутов мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития», - цитирует агентство его запись в соцсетях.

Углич стал девятым городом «Золотого кольца». Вместе с ним в состав старейшего туристического маршрута страны входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Идея включения Углича в «Золотое кольцо» была высказана главой администрации города Светланой Ставицкой во время встречи президента России Владимира Путина с участниками Форума малых городов и исторических поселений.

Углич основан предположительно в 937 году. Впервые упоминается в летописях в 1148 году. В нем есть свой кремль. В число достопримечательностей также входят церковь царевича Дмитрия «на крови», Спасо-Преображенский собор, Воскресенский монастырь и ряд других храмов.

