Туристический маршрут «Золотое кольцо» пополнился новым городом
Город Углич вошел в состав туристического маршрута «Золотое кольцо». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Ярославской области Дмитрия Миронова.
«Это большая победа всех угличан. Поздравляю! Уверен, что вхождение в один из самых популярных маршрутов мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития», - цитирует агентство его запись в соцсетях.
Углич стал девятым городом «Золотого кольца». Вместе с ним в состав старейшего туристического маршрута страны входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.
Идея включения Углича в «Золотое кольцо» была высказана главой администрации города Светланой Ставицкой во время встречи президента России Владимира Путина с участниками Форума малых городов и исторических поселений.
Углич основан предположительно в 937 году. Впервые упоминается в летописях в 1148 году. В нем есть свой кремль. В число достопримечательностей также входят церковь царевича Дмитрия «на крови», Спасо-Преображенский собор, Воскресенский монастырь и ряд других храмов.