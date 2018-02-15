Власти Крыма решили отложить введение курортного сбора на год

Власти Крыма инициировали внесение изменений в региональный закон о введении курортного сбора в регионе. Как пишет «Интерфакс» введение данного сбора предложено отложить с мая 2018 на май 2019 года.

По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко поправка может быть рассмотрена в ближайшее время. «У Крыма будет год запаса для подготовки», - отметил он.

Решение о переносе сроков введения курортного сбора было принято после большого числа профильных консультаций внутри Крыма и за его пределами.

В конце июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах страны: в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению отдыхающих. Плательщиками — совершеннолетние туристы, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения. Размер сбора не может составлять более 50 рублей в сутки с человека в 2018 году и 100 рублей — в остальные годы.