]]> ]]>
Главная Туризм Новости

Власти Крыма решили отложить введение курортного сбора на год

13:57 15.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Власти Крыма инициировали внесение изменений в региональный закон о введении курортного сбора в регионе. Как пишет «Интерфакс» введение данного сбора предложено отложить с мая 2018 на май 2019 года.

По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко поправка может быть рассмотрена в ближайшее время. «У Крыма будет год запаса для подготовки», - отметил он.

Решение о переносе сроков введения курортного сбора было принято после большого числа профильных консультаций внутри Крыма и за его пределами.

В конце июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах страны: в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению отдыхающих. Плательщиками — совершеннолетние туристы, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения. Размер сбора не может составлять более 50 рублей в сутки с человека в 2018 году и 100 рублей — в остальные годы.

Темы: Крым, Новости туризма и туристической отрасли, Развитие туризма и гостиничного бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.02.2018, 19:54
Гость: алекс л

Памятник А.И. Казарскому и экипажу брига "Меркурий"
Вообще уникум!
Мало кто в России знает!
А НАДО! В Севастополе памятник! недалеко от пл. Нахимова!
А, как он СМОГ? лезте в вики...не пожалеете!
15.02.2018, 19:06
Гость: Трусость

несвидомых, хуже наглости свидомых.
15.02.2018, 18:59
Гость: вижу и модер!

Затих!
Все комментарии (13)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.