Ставка на отдых. Регионы разными способами повышают туристическую привлекательность

Российские регионы готовятся к новому туристическому сезону

При этом встречать гостей планируют не только традиционные отечественные здравицы и курорты, но и те города, которые еще недавно не претендовали на славу туристической мекки. Дело в том, что многие увидели в развитии данного направления высокий потенциал.

Строительство Тульской набережной. Фото с сайта 1tulatv.ru

Так, на Сахалине подписали меморандум о формировании туристического кластера. Свои подписи под документом поставили представители регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики, Сахалинского туристско-информационного центра, Спортивно-туристического комплекса (СТК) «Горный воздух», авиакомпании «Аврора» и Сахалинского государственного университета.

В частности, в меморандуме оговаривается необходимость формирования пакетных туров для туристов, которые прибудут на Сахалин не только с Дальнего Востока, но и со всей России.«Туристический кластер - это объединение организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. В своем составе он имеет мелкие и крупные фирмы, постоянно взаимодействуют между собой и располагаются на единой территории в пределах одного региона. Совместная работа ведется как во внутреннем (путешествия внутри страны), так и во внешнем направлении (зарубежные поездки)», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее в регионе постановлением правительства России от 17 марта 2016 года была создана туристическая территория опережающего развития ТОР «Горный воздух».

Фото с сайта восточный-вектор.рф

На сегодняшний день здесь реализуются девять проектов с объемом инвестиций свыше 12,6 млрд рублей. Цель ТОР «Горный воздух» - создать на Сахалине современный всесезонный центр спорта и туризма, отвечающий требованиям мировых стандартов.

Здесь обустроена самая большая на Дальнем Востоке зона катания - общая протяженность горнолыжных трасс составляет 25 км. До 2021 года планируется увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры - гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы и так далее.

Креативно к развитию туризма подошли в Нижегородской области. Выксунский металлургический завод (ВМЗ) планирует вложить 1,1 млрд рублей в создание индустриального туристического парка в городе Выксе Нижегородской области.

Фото с сайта niann.ru

В конце апреля 2018 года министерство культуры области представило концепцию создания индустриального туристического парка на базе промышленного комплекса «Баташев», который станет частью формируемого в Выксе туристического кластера.

Помимо историко-музейной части на территории комплекса планируется разместить офисную зону с визит-центром туризма, гостиницу класса 3*, зону культурно-массовых и досуговых мероприятий, а также мини-офисы для малого бизнеса и коммерческие площади, на которых будут проводиться мастер-классы по гончарному делу, художественному литью, рисованию, вышивке, выпечке пряников и другим народно-художественным промыслам.

На «Гастрономической карте России» в ближайшее время появится новый пункт – республика Марий Эл. Сенаторы обсудили развитие туристической отрасли региона с руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым. В беседе участвовали сенаторы от Марий Эл и Курской области Константин Косачев и Валерий Рязанский и глава Минспорттуризма республики Лидия Батюкава.

Фото с сайта marimedia.ru

В частности, Косачев поддержал просьбу республиканского руководства о включении Марий Эл в проект «Гастрономическая карта России». Сенатор напомнил, что село Шоруньжа завоевала по итогам международного конкурса титул «Культурная столица финно-угорского мира 2019». По мнению Косачева, это дает основание для поддержки региона в качестве одного из центров этнотуризма.

В Тульской области решили привлечь туристов открытием новых площадок. Регион преображается буквально на глазах: продолжается строительство воплощения мечты тульских жителей – Тульской набережной. Этот масштабный проект губернатор области Алексей Дюмин презентовал летом прошлого года и активно контролирует ход работ. Например, недавно он лично участвовал в высадке деревьев для аллеи, которая будет пролегать вдоль набережной.

По задумке авторов, набережная, прилегающие улицы и Тульский кремль станут единой прогулочной музейно-туристической зоной. Улица Металлистов станет единственной пешеходной улицей Тулы. На ней разместят музейный квартал. Общая площадь реконструкции затрагивает больше 20 гектаров.

Набережная постепенно обретает новые очертания, а пока жители и гости региона могут посетить Творческий индустриальный кластер «Октава», который начал свою работу в конце апреля. Это территория с пространством для лекций и временных выставок, библиотекой и Музеем станка. Кластер открыли на неиспользуемой территории действующего завода по производству студийных микрофонов и другой электроакустической продукции. Все три этажа пространства реконструированы в стиле лофт. При этом надо отметить, что сам завод не прекращал своей работы - студийными микрофонами производства «Октавы» пользуются мировые звёзды шоу-бизнеса, например, Стинг, Мерлин Мэнсон.

Ещё одна площадка для отдыха в Туле – парк «Патриот» - откроется уже в ближайшее время и станет полноценным филиалом парка на Кубинке. Главной идеей пространства является патриотическое воспитание, в частности, там будет два больших комплекса для семейного активного отдыха, детские городки и кафе. По словам губернатора Алексея Дюмина, парк «Патриот» должен стать центром семейного досуга.

Глава региона рассказал, что в патриотической части появится выставка техники. В зимнее время будет трасса 10-12 км для лыжников, в летнее время — скейт-парк. Там будет проходить «Гонка героев», которая сейчас очень популярна. Первая очередь «Патриота» будет сдана уже предстоящим летом. Отраслевые эксперты уверены – новый проект привлечет внимание жителей всей страны.

Ранее аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг внутреннего туризма самых популярных у путешественников регионов России по итогам 2017 года и выяснило, что в том году поездки по стране совершили на 3% больше россиян, чем в 2016 году.

«56,5 миллиона туристов путешествовали по России в 2017 году, что на 3% больше, чем в 2016 году, а иностранцы совершили 19 миллионов въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 года по данным статистики въездного туризма», - сообщили в «ТурСтате».

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев рассказал, что многие россияне сегодня предпочитают отдыхать либо в родном регионе, либо в соседнем. «Очень распространены пресловутые туры выходного дня, когда можно отдохнуть в формате «рядом с домом», - пояснил эксперт. Он также отметил, что отдельные регионы активно работают в направлении развития туристического направления: строят гостиницы, улучшают транспортную инфраструктуру, создают интересные маршруты.

Сегодня важным представляется то, что многие регионы, даже те, которые не считались туристическими, сегодня активно развивают это направление. Такой подход решает сразу несколько задач: на территориях улучшается инфраструктура, появляется множество новых объектов, происходит приток туристов.

Как следствие - региональные бюджеты получают дополнительные средства, которые в дальнейшем могут быть направлены на повышение качества жизни людей.



