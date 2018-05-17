Таиланд начнет следить за всеми иностранными туристами

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Минобороны Таиланда создаст базу данных, куда будут вноситься данные о всех иностранцах, находящихся на территории государства, сообщает издание Bangkok Post.

Ведомство решило таким образом вести мониторинг за туристами, инвесторами, иностранными работниками в рамках проекта по обеспечению должного уровня нацбезопасности.

Власти будут контролировать, где проживают, прибывшие в страну иностранные граждане, с тем, чтобы предотвратить рост транснациональных преступлений, в частности, торговлю людьми, и террористической активности.

На текущий момент данная база не введена в эксплуатацию, но правоохранительным органам поручено усилить борьбу с нелегалами.

Ранее сообщалось, что в рамках полицейского рейда в Таиланде были задержаны 37 иностранных граждан, в том числе и один россиянин. Таиланд является одним из самых популярных туристических направлений для жителей России, в 2017 году Таиланд посетили более 1,3 миллиона россиян.