Следственный комитет РФ начал проверку «Натали Турс»

11:00

Следственный комитет РФ проверяет компанию «Натали Турс» в связи с неисполнением обязательств по реализованным путевкам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрина.

По словам Тюриной, в пятницу, 13 июля, в офисе компании побывали следователи, по некоторым данным, была изъята часть документации.

Официально представители правоохранительных органов проверку «Натали Турс» пока не прокомментировали.

По словам Тюриной, у компании начались и кадровые проблемы. В «Натали Турс» осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены: они получили зарплату за июнь в обмен на заявление об уходе по собственному желанию задним числом. Оставшиеся менеджеры ведут переговоры с различными туроператорами по поводу работы.

«Натали Турс» — одна из старейших и крупнейших компаний, работающих на российском рынке.

4 июля компания объявила, что из-за финансовых трудностей аннулирует все уже оплаченные туры и останавливает продажу новых.