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Следственный комитет РФ начал проверку «Натали Турс»

11:00 16.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет РФ проверяет компанию «Натали Турс» в связи с неисполнением обязательств по реализованным путевкам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрина.

По словам Тюриной, в пятницу, 13 июля, в офисе компании побывали следователи, по некоторым данным, была изъята часть документации.

Официально представители правоохранительных органов проверку «Натали Турс» пока не прокомментировали.

По словам Тюриной, у компании начались и кадровые проблемы. В «Натали Турс» осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены: они получили зарплату за июнь в обмен на заявление об уходе по собственному желанию задним числом. Оставшиеся менеджеры ведут переговоры с различными туроператорами по поводу работы.

«Натали Турс» — одна из старейших и крупнейших компаний, работающих на российском рынке.

4 июля компания объявила, что из-за финансовых трудностей аннулирует все уже оплаченные туры и останавливает продажу новых.

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.07.2018, 15:15
Гость: Люди платят за

комфорт.
Ты можешь многое сделать сам, но неохота заморачиваться, вот и покупаешь еду, услуги...
-
А если надо сэкономить, то зачем вообще тащиться за тридевять земель? Поспать на чужих тряпках? Ты же не собака...
Или там тебе приятней, чем у себя дома?
16.07.2018, 15:09
Гость: Это тебе хорошо известно?

Откуда инфа?
16.07.2018, 13:43
Гость: Ермак

Не понимаю, зачем люди пользуются турагентсвовами. Цена на гостиницы выше, в результате чего сами гостиницы приходится брать хуже. Не проще ли самому заказать номер, билеты, купить страховку и,если визовая страна, то отвезти все это визовый центр. Экономия в полтора раза.
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