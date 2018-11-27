Десяткам россиян отказали во въезде на Украину после ЧП в Черном море

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Более 30 россиянам, прибывшим белорусскими авиалиниями в Киев, отказали во въезде на Украину. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сообщение пассажиров рейса 829 авиакомпании Belavia, прибывшего в Киев из Минска.

После проверки пограничная служба Украины отказала во въезде в страну более 30 пассажирам с российскими паспортами. Их отправят обратно в Минск.

«Кто-то из начальства пограничной службы вышел и сказал: это как на фейс-контроле в клубе — кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем», — рассказала одна из пассажирок.

Она добавила, что такие случаи начали происходить после введенного накануне, 26 ноября, военного положения на Украине. Прибывшие до 17:00 пассажиры не сталкивались с подобным.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины нарушили границу территориальных вод РФ в Черном море. Пограничные службы ФСБ просили их остановиться. После того, как украинские суда проигнорировали законные требования, выполняя опасные маневры, их задержали с применением оружия. Возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы РФ. Суда арестованы.

26 ноября украинская сторона утвердила введение военного положения в стране с 28 ноября на 30 суток.