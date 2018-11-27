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Десяткам россиян отказали во въезде на Украину после ЧП в Черном море

09:11 27.11.2018
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
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Более 30 россиянам, прибывшим белорусскими авиалиниями в Киев, отказали во въезде на Украину. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сообщение пассажиров рейса 829 авиакомпании Belavia, прибывшего в Киев из Минска.

После проверки пограничная служба Украины отказала во въезде в страну более 30 пассажирам с российскими паспортами. Их отправят обратно в Минск.

«Кто-то из начальства пограничной службы вышел и сказал: это как на фейс-контроле в клубе — кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем», — рассказала одна из пассажирок.

Она добавила, что такие случаи начали происходить после введенного накануне, 26 ноября, военного положения на Украине. Прибывшие до 17:00 пассажиры не сталкивались с подобным.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины нарушили границу территориальных вод РФ в Черном море. Пограничные службы ФСБ просили их остановиться. После того, как украинские суда проигнорировали законные требования, выполняя опасные маневры, их задержали с применением оружия. Возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы РФ. Суда арестованы.

26 ноября украинская сторона утвердила введение военного положения в стране с 28 ноября на 30 суток.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Погранично-визовые вопросы за рубежом
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Комментарии читателей
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27.11.2018, 13:10
Гость: АНТУАН

Военные корабли Украины не нарушали государственную границу РФ - Москва сознательно раздувает скандал, переключая внимание россиян на внешнюю проблему. Однако даже беглое ознакомление с международной законодательной базой подтверждает абсолютную правоту Украины. Профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк прокомментировал события в Азовском море изданию The Insider. По словам российского эксперта, "истерия, которая сегодня нагнетается, не имеет ничего общего с международным морским правом. Она рассчитана на обывателя, который не знаком даже с азами морского права. Открою страшную тайну: военные корабли Украины не нарушали государственную границу, это абсурд". Режим сухопутной границы и морской границы — это две большие разницы. В отличие от сухопутной границы, порядок пересечения морской регламентируется целым рядом международно-правовых актов и федеральных законов. Согласно этим нормам, иностранные суда, в том числе и военные корабли, имеют право осуществлять так называемый мирный проход. Мирный проход — это проход с целью пересечь территориальное море по трем причинам: для захода в порт, для пересечения территориального моря (например, чтобы сократить маршрут), либо для выхода из порта. Если вам недостаточно международного права, вы можете посмотреть Федеральный закон от 31 июля 1998 г. «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
27.11.2018, 13:03
Гость: для медведей шатунов совсем другие нормы

Для всех в Украине:"Хай щастить!",а для россиян:"Не х... шастать!"
27.11.2018, 12:44
Гость: Юран

Т.е. Киев и Киевская область воевать с "ахрессором" не собирается? Нехай холопы воюют?
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