Губернатор Кубани назвал туристический сбор «жизненной необходимостью»

16:04

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев считает, что курортный сбор, оплачиваемый туристами в Краснодарском крае, в перспективе станет «серьезным подспорьем» для развития курортной отрасли, пишет «Интерфакс».

По его словам, курортный сбор является «не прихотью, а жизненной необходимостью» для того, чтобы край тратил на подготовку курортов к сезону не только бюджетные средства.

«Невозможно возложить бремя развития курортов только на бюджет края», - подчеркнул Кондратьев, добавив, что до последнего времени Краснодарский край больше тратил денег на подготовку курортов, курортных городов, чем получал.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с момента начала эксперимента летом 2018 года, муниципалитеты собрали 108 млн рублей курортного сбора, что на 55% выше заявленного годового плана. Отмечается высокая собираемость в регионе и низкий процент отказов от уплаты.

Курортный сбор взимается с 16 июля 2018 года в Анапе, Сочи, Геленджике, Корчем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Его размер на 2018 год составил 10 рублей в сутки. От уплаты сбора освобождены льготные категории граждан и местные жители. Полученные средства должны направляться исключительно на развитие курортной инфраструктуры.