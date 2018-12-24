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Губернатор Кубани назвал туристический сбор «жизненной необходимостью»

16:04 24.12.2018
Черноморский курорт
Фото с сайта Pixabay.com
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев считает, что курортный сбор, оплачиваемый туристами в Краснодарском крае, в перспективе станет «серьезным подспорьем» для развития курортной отрасли, пишет «Интерфакс».

По его словам, курортный сбор является «не прихотью, а жизненной необходимостью» для того, чтобы край тратил на подготовку курортов к сезону не только бюджетные средства.

«Невозможно возложить бремя развития курортов только на бюджет края», - подчеркнул Кондратьев, добавив, что до последнего времени Краснодарский край больше тратил денег на подготовку курортов, курортных городов, чем получал.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с момента начала эксперимента летом 2018 года, муниципалитеты собрали 108 млн рублей курортного сбора, что на 55% выше заявленного годового плана. Отмечается высокая собираемость в регионе и низкий процент отказов от уплаты.

Курортный сбор взимается с 16 июля 2018 года в Анапе, Сочи, Геленджике, Корчем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Его размер на 2018 год составил 10 рублей в сутки. От уплаты сбора освобождены льготные категории граждан и местные жители. Полученные средства должны направляться исключительно на развитие курортной инфраструктуры.

Темы: Краснодарский край, Популярные курорты в России и за рубежом, Развитие туризма и гостиничного бизнеса
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Комментарии читателей
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24.12.2018, 18:45
Гость: однозначно

Люди едут тратить деньги,вам и этого мало?Доиграетесь,не будут приезжать,альтернатива есть.К чему эти поборы?И дело не в суммах,дело в принципе.Мне ,гражданину РФ Конституция обеспечивает право беспрепятственного проезда по всей территории страны.Кругом и так одни поборы-пляж,стоянка авто,проезд ....уйдут люди,потом не вернете!
24.12.2018, 18:29
Гость: Один - с сошкой, 70 жизнелюбов - с ложкой

Для некоторых и покупка английского футбольного клуба - жизненная необходимость
24.12.2018, 17:54
Гость: *

Гениально! Сперва вся страна скинулась на строительство Сочи-Туапсе к лимпияде, а теперь по второму кругу собирают, с лохов, поведшихся на призыв "Поддержите Российскую экономику! Отдыхайте на российских курортах!"...
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