Предприниматели предложили ввести налог на выезд из России

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Российские предприниматели предложили ввести налог на выезд при пересечении госграницы- Как пишет РИА Новости, сумма налога должна составить 500 рублей вне зависимости от гражданства выезжающего.

Соответствующее предложение направлено Ассоциацией предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова. Документ подписан президентом организации Рахманом Янсуковым.

Бизнесмены считают, что "сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность".

В документе говорится, что налог должен взиматься каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

"Финансовая поддержка туристическому сектору страны из бюджета России на ближайшие семь лет составит примерно 422,2 миллиарда рублей. Реализация предложенной нашей ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год, что позволит не только обеспечить успешное выполнение Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)", но и заложить основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития", — подчеркивается в документе.

На сегодняшний день, Россия занимает одно из ведущих мест в мире в сфере международного туризма. Так, за 2017 год страна приняла более 24 миллионов иностранных гостей, что является девятым показателем в Европе и принесло почти 540 миллиардов рублей бюджету государства.

Вместе с тем в отмечается рост числа россиян, отдыхающих за границей, в том числе и из-за несоответствия качества туристических услуг на родине их стоимости. Государством проводится политика по изменению и улучшении ситуации, так восстанавливаются и развиваются курорты Крыма, создается уникальная спортивная и оздоровительная инфраструктура, усиливается контроль деятельности туристических организаций, обеспечивается повышение квалификации сотрудников туристической сферы.

"Однако представляется, что данных мер недостаточно для комплексного решения вышеуказанных проблем. Повышение качества туристических услуг и уменьшение их стоимости невозможно без масштабных работ по восстановлению и сохранению памятников культуры и искусства, культурного наследия, использования рекреационных ресурсов нашей страны, внедрения инновационных технологий", — считают в ассоциации, добавляя, что это требует дополнительного финансирования.

Предлагаемый размер налога на выезд основан на системном анализе успешного мирового опыта в данном вопросе, поясняют предприниматели. В частности подобная практика используется в Японии, в том или ином виде сборы есть в Индонезии, Индии, Израиле, Коста-Рике, Перу, а также в некоторых островных государствах — Кубе, островах Фиджи и Кука.