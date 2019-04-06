Туристы со всего мира назвали лучшую российскую авиакомпанию

20:21

В рамках ежегодной международной премии TripAdvisor Travellers’ Choice 2019 («Выбор путешественников») определены лучшие, по мнению туристов, авиакомпании мира и различных стран.

Фото с сайта aviav.ru

Рейтинг лучших авиакомпаний ежегодно формируется популярным международным ресурсом, посвященным путешествиям – порталом TripAdvisor – на основе отзывов самих путешественников. Портал TripAdvisor работает в 45 странах мира на 25 языках, обслуживает 315 млн уникальных посетителей ежемесячно, имеет более чем 70 млн зарегистрированных пользователей, которые оставили более 200 млн отзывов. Это позволяет ему претендовать на звание крупнейшего в мире сайта о путешествиях, а премии Travellers’ Choice – одной из наиболее уважаемых в отрасли туризма.

Символично, что лучшей российской авиакомпанией в ходе голосования пользователей портала TripAdvisor стала авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». При этом перевозчик признан, на основании сотен тысяч отзывов, и лучшим в стране, и одной из лучших региональных авиакомпаний в Европе, пишет АТОР.

«Пользователи TripAdvisor особенно отметили высокий уровень сервиса, предоставляемого нашей компанией, радушный и внимательный персонал на борту. Признание пассажиров является следствием комплексной систематической работы компании в области повышения качества услуг, что включает в себя все аспекты перелета: создание атмосферы уюта и комфорта при взаимодействии с пассажирами, постоянное совершенствование предоставляемого на борту питания и развлечений, в том числе, для юных пассажиров», - отмечают в авиакомпании «Россия».